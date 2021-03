Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De Venezolaan die terecht stond voor de moord op Dennick Corsica is gisteren vrijgesproken. Pedro Aceituno handelde volgens het gerecht in oktober vorig jaar uit zelfverweer.

Corsica was een bekende choller in Punda die voorbijgangers om geld vroeg. Op camerabeelden is te zien dat de verdachte werd achternagezeten door de choller met een mes in zijn hand. Bij het gevecht dat ontstond raakten beiden gewond. Corsica uiteindelijk dodelijk.