Venezolaan moet veel geld op zak hebben om naar Curaçao te komen 

WILLEMSTAD – Venezolanen kunnen vanaf 5 mei weer vliegen tussen Caracas en Curaçao. Los van de ticketprijs, zo’n 260 dollar zonder bagage, moet er diep in de buidel worden getast om Curaçao binnen te komen, goedkoop is het zeker niet.

Venezolanen hebben een visum nodig die te krijgen is op de Nederlandse ambassade in Caracas. Volgens de autoriteiten moet de bezoeker zijn aanvraag indienen via het online VFS-systeem en dit proces duurt dertig minuten.

De prijs van een visum bedraagt tachtig euro voor volwassenen en jongeren ouder dan 11 jaar. Voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar oud kost een visum 40 euro. Binnen een maand beloofd de ambassade dat er wordt gereageerd op een verzoek.

Een visum kan uitsluitend betaald worden met een creditcard. Cash wordt niet geaccepteerd, waardoor betalen in Bolivars onmogelijk is.

De aanvrager moet wel met cash dollars reizen naar Curaçao, want voor iedere dag op het eiland – bij verblijf in een hotel – moet 150 dollar worden getoond. De immigratiedienst rekent voor een familie elke dag honderd dollar in de portemonnee voordat je door mag lopen.

De grens tussen Venezuela en Curaçao werd op 1 april heropend, maar tot op heden zijn er nog geen vliegtuigen en fruitboten op Curaçao aangekomen. Aruba en Bonaire zullen hun grenzen met Venezuela pas volgende maand heropenen.