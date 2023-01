Venezolaans staatsoliebedrijf PdVSA schort tijdelijk olie-exportcontracten op

CARACAS – Het Venezolaanse PdVSA kondigde woensdag de tijdelijke opschorting aan van de meeste van hun olie-exportcontracten. Het staatsoliebedrijf probeert te voorkomen dat het in gebreke blijft vanwege cashflow problemen. Dat meldt Reuters.

Pedro Rafael Tellechea, de nieuwe Chief Executive van PdVSA, schreef aan meerdere hoofden van het bedrijf over het instellen van de tijdelijke bevriezing van de olie-export, die volgens Reuters alleen de tussenpersonen leek te treffen en niet de grote contracten van het bedrijf zoals Chevron Corporation en Cuba’s Cubametales.

Veel van de contracten lijken te zijn gemaakt na 2019, toen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump sancties oplegde als reactie op de toenmalige regering van Nicolas Maduro.

Het is onduidelijk hoe lang de prijsbevriezing zal duren, maar er wordt waarschijnlijk gekeken naar de levensvatbaarheid van de contracten op lange termijn.

De vorige CEO van PdVSA had ook zijn eigen financiële beleid opgelegd om de goede geldstroom van het bedrijf tijdens de Amerikaanse sancties te waarborgen.

Het bevriezingsbevel heeft geleid tot vertragingen in de haven, waarbij de belangrijkste olieterminal van het land, Jose, grotendeels lege ligplaatsen heeft en veel schepen wachten op verdere instructies over wat ze moeten doen. Naar verluidt werden transfers van schip naar schip stopgezet in andere terminals en was vooruitbetaling vereist om de vracht te leveren.

PdVSA levert gemiddeld meer dan 600.000 vaten per dag. Dat is ruim onder Maduro’s doelstelling van een miljoen vaten. Oorzaak daarvan zijn grotendeels de infrastructuurproblemen, Amerikaanse sancties en concurrentie uit Azië.

Desondanks is de Venezolaanse regering optimistisch over de olieproductie van dit jaar en zegt dat ze dit jaar maar liefst 65 procent van de staatsbegroting – geschat op 9,34 miljard dollar – uit olie-inkomsten zou kunnen halen.