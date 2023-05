Venezolaanse barkjes terug bij drijvende markt Curaçao

Na meer dan vier jaar zijn de Venezolaanse vis, groente- en fruitbarkjes terug op Curaçao. De twee boten werden in alle vroegte op de maandagochtend feestelijk onthaald.

Verslag door Kim Hendriks | Caribisch Netwerk

De drijvende markt in Willemstad is een begrip op het eiland en bij toeristen. Maar voor het eerst in de geschiedenis kwamen de boten uit Venezuela niet meer, omdat president Nicolás Maduro de grens met de ABC-eilanden had gesloten.

Verschillende Curaçaoënaars waren in de vroege ochtend naar het stadsdeel Punda aan de Sint-Annabaai gekomen om de barkjes te verwelkomen. Ze zwaaiden met vlaggetjes.

De Venezolanen zijn met een ceremonie verwelkomd: livemuziek, een traditionele dansoptreden en speeches van de minister-president Gilmar Pisas en minister Ruisandro Cijntje (Economische Ontwikkeling).

“Wij zijn heel blij dat de Venezolaanse barkjes eindelijk weer terug zijn op ons eiland, vertelt een vrouw aan de kade. “Ik ben met de drijvende markt opgegroeid. Het is heel goed voor Curaçao dat ze weer terug zijn.”

De hoop is dat de Venezolanen weer goede deals hebben. Vroeger was de hele Sha Caprileskade vol met de vis, fruit- en groenteboten uit Venezuela. De drijvende markt was bekend om hun deals: daar zou je de goedkoopste groente en fruit kunnen halen; de prijzen daar zouden soms veel verschillen met die van de supermarkt.

Niet iedereen even blij

Een Curaçaose onderneemster is nog voor de ceremonie bij de drijvende markt haar spulletjes niet aan het uitladen, maar is alles weer aan het inladen. Ze kijkt in eerste instantie niet blij. “Ik moet plaats maken voor de twee barkjes”, zegt ze. “En dat terwijl ik hier normaal gesproken elke dag mijn souvenirs verkoop.”

Waar ze vanaf nu dan wel haar souvenirs mag verkopen is haar niet duidelijk, zegt ze. “Het is heel vervelend dat dit zo slecht geregeld is. Maar verder ben ik wel blij dat de Venezolanen terug zijn hoor! Zij kunnen hier ook niks aan doen.”

Toeristische attractie

“De drijvende markt is een iconische toeristische attractie die wereldwijd bekend is bij de mensen, maar dit is ook onderdeel van de Curaçaose cultuur”, reageert Michelle Metsch, voorzitter van Downtown Management Organization (DMO). “De relatie tussen Venezuela en Curaçao gaat eeuwen terug.”

“Ik ben zo blij dat zoveel mensen naar de stad zijn gekomen om ze te verwelkomen. De winkeliersvereniging hoopt dat de markt weer meer mensen naar de binnenstad gaat trekken, zoals vroeger. Voor de komende tijd zijn het er steeds vijf Venezolaanse barkjes die zullen aanmeren, minder dan vroeger.

Waar kunnen de Curaçaose verkopers terecht, zoals de vrouw die nu haar spullen inpakt? “Het is de bedoeling dat de lokale ondernemers en de Haïtiaanse verkopers gewoon hun producten op de drijvende markt blijven verkopen”, vertelt Dianne Schenk van Fundashon Marshe, de organisatie die de plekken op de Sha Caprileskade beheert.

“We hebben er rekening mee gehouden dat de Venezolaanse barkjes weer terug zouden komen. We hebben in totaal tien plekken beschikbaar waarvan er vijf zullen worden ingevuld door de Venezolaanse barkjes.”

Strengere regels voor Venezolaanse barkjes

Voor de Venezolanen is er wel het een en ander veranderd: de regels om op de drijvende markt te komen verkopen zijn strenger geworden. “Ze hebben tegenwoordig een vergunning en verzekering nodig om hier te mogen verkopen”, vertelt Metsch (DMO). “Verder worden ze via de GGD gekeurd en controleert de douane veel strenger of alles in orde is. De controles zijn veel zwaarder geworden, dat is tussen de regeringen afgesproken.”