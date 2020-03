Foto – Èxtra

Willemstad – Een man heeft gisternacht zijn huishoudster dood aangetroffen. Dat gebeurde bij thuiskomst aan de Kaya Silantro in Montaña Rey.

De vrouw lag op een matras en er kwam bloed uit haar mond. In haar nabijheid werd een fles met azijn gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Buurtbewoners zeggen dat er vaak luide ruzie was in huis. Het slachtoffer is een 47-jarige Venezolaanse vrouw me de naam Castillo.