Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken zet schema grensopening uiteen

CARACAS – De Venezolaanse minister van Buitenlandse Betrekkingen, Iván Gil, herhaalde afgelopen zaterdag in Caracas dat de lucht- en maritieme verbindingen met Curaçao op 3 april worden hersteld. Met Bonaire worden dan alleen de zeeverbindingen weer heropend. De maritieme verbindingen met gaat pas 1 mei open.

Medio december 2022 kondigde het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring de start aan van technische gesprekken voor de geleidelijke heropening van de zee- en luchtgrenzen met de naburige ABC-eilanden: Aruba, Curaçao en Bonaire. Dit volgt op de door de regering van president Nicolás Maduro voorgestelde Bolivariaanse vredesdiplomatie.

“De heropening van het zee- en luchtverkeer, afhankelijk van het geval van elk eiland, vertaalt zich in economische, sociale kansen en de culturele ontwikkeling van zustersteden met sterke historische banden”, aldus Gil.

De grenzen gingen in 2019 voor de tweede keer dicht op last van de Venezolaanse regering om de ‘nationale soevereiniteit te bewaken’. Aanleiding waren de humanitaire hulpgoederen die via Curaçao het land binnen zouden komen.

Eerder sloot Maduro de grenzen om met name smokkel van goud en andere waardevolle grondstoffen te voorkomen. Pogingen van de president om de grenzen tussendoor te openen, stuitte op verzet van vooral Aruba, dat bang was voor een stroom van vluchtelingen uit Venezuela.