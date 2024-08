Venezuela Venezolaanse oppositie bemachtigt meer dan 80% van cruciale stemtellingen Dick Drayer 03-08-2024 - 3 minuten leestijd

CARACAS – De Venezolaanse oppositie heeft meer dan tachtig procent van de stemtellingen van stembureaus in handen gekregen, wat aantoont dat president Nicolás Maduro zijn herverkiezing heeft verloren. Dit verklaarde oppositieleider Maria Corina Machado een dag na de verkiezingen.

Machado’s coalitie verzamelde volgens Associated Press (AP) de meeste stemtellingen, ook wel actas genoemd, die de ultieme bewijzen zijn van de verkiezingsresultaten in Venezuela. Deze printouts, die meters lang zijn en op kassabonnen lijken, zijn essentieel om de verwachte ongunstige verkiezingsuitslag aan te vechten.

Duizenden vrijwilligers hebben maandenlang getraind om deze taak te volbrengen. Ze leerden dat ze volgens de wet op de verkiezingsdag in de stembureaus mochten blijven totdat de resultaten elektronisch waren verzonden naar de Nationale Kiesraad in Caracas.

Discipline en organisatie waren cruciaal omdat de regeringspartij strikte controle uitoefent over het stemsysteem. Stembureaus worden bewaakt door soldaten, politie en loyalisten van de regerende Socialistische Partij.

Op de verkiezingsdag probeerden functionarissen de oppositievrijwilligers te blokkeren, maar velen hielden stand en verlieten het stembureau pas na het sluiten van de stembureaus.

Machado prees de vrijwilligers als “de helden van dit proces” en benadrukte dat elke partijvertegenwoordiger recht heeft op een kopie van de stemtellingen. Deze documenten werden gescand met een speciale app, die ook onregelmatigheden meldde, zoals vertragingen of stroomuitval.

Chorizo

Venezolanen gebruiken al ongeveer twintig jaar elektronische stemmachines. Deze machines registreren stemmen, geven een papieren bon aan elke kiezer en printen na sluitingstijd kopieën van de stemtellingen, die de bijnaam chorizo hebben gekregen vanwege hun lengte.

Elke partijvertegenwoordiger heeft recht op een kopie, terwijl een andere kopie naar de Nationale Kiesraad wordt gestuurd. Infighting en gebrek aan organisatie hadden eerder het vermogen van de oppositie beperkt om deze documenten veilig te stellen, maar deze keer had Machado’s coalitie meer dan zeventig procent van de documenten verzameld, wat uiteindelijk meer dan tachtig procent zou worden, aldus AP.

Kiesraad

De Nationale Kiesraad heeft de stemtellingen nog niet op haar website gedeeld, die sinds maandag uit de lucht is. De raad meldde dat Maduro 5,1 miljoen stemmen had gekregen, terwijl Edmundo González, vertegenwoordiger van de oppositiecoalitie, meer dan 4,4 miljoen stemmen had behaald. Vrijdag meldde de raad, op basis van 96,87% van de stemtellingen, dat Maduro 6,4 miljoen stemmen had en González 5,3 miljoen.

Verschillende buitenlandse regeringen en verkiezingsexperts hebben de officiële resultaten in twijfel getrokken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken feliciteerde González met zijn overwinning en veroordeelde de verwerkingsfouten en onregelmatigheden.

De oppositie blijft aandringen op transparantie en de publicatie van alle stemtellingen. Ondertussen blijft de internationale druk op de Venezolaanse regering toenemen, met oproepen van regionale bondgenoten en internationale waarnemers om de volledige resultaten openbaar te maken. De situatie in Venezuela blijft gespannen terwijl het land wacht op verdere ontwikkelingen in deze controversiële verkiezing.

193