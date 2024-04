Venezuela Venezolaanse oppositie schuift nieuwe kandidaat naar voren voor aanstaande verkiezingen Dick Drayer 21-04-2024 - 1 minuten leestijd

CARACAS – María Corina Machado, een vooraanstaande oppositieleider in Venezuela heeft haar steun uitgesproken voor Edmundo González Urrutia, een relatief onbekende diplomaat, die zal optreden als haar plaatsvervanger in de aanstaande verkiezingen in juli. Machado, zelf uitgesloten van deelname aan de verkiezingen, ziet in González Urrutia de ideale kandidaat om het op te nemen tegen de zittende president Nicolas Maduro.

De keuze voor González Urrutia werd unaniem ondersteund door de oppositiecoalitie na intensieve vergaderingen en debatten. Deze beslissing volgt nadat Machado, ondanks haar overwinning in de voorverkiezingen van de oppositie, door aan Maduro loyale rechtbanken voor vijftien jaar werd uitgesloten van verkiezingsdeelname. Dit was een significante tegenslag voor de oppositie, die eerder afspraken met Maduro had gemaakt om de geloofwaardigheid van de verkiezingen later dit jaar te verhogen.

President Maduro, aan de macht sinds 2013 na de dood van Hugo Chávez, zijn partijgenoot, werd laatst herkozen in 2018 in een verkiezing die door vele landen als oneerlijk werd beschouwd. Onder zijn socialistische bewind is het olierijke land in toenemende mate geïsoleerd geraakt.

Machado verklaarde zaterdag via een video op sociale media: “We zijn verenigd en sterk. We hebben een kandidaat die door iedereen wordt gesteund.” González Urrutia, die politiek analist is en eerder als ambassadeur van Venezuela in Argentinië en Algerije heeft gediend, staat nu voor de uitdaging om een overtuigend alternatief te bieden tegen Maduro’s langdurige heerschappij.