Willemstad – Agenten van de Venezolaanse veiligheidsdienst Sebin zijn gisteren de kantoren van oppositieleider Juan Guaidó binnengevallen.

De oppositieleider is in Europa, ondanks een reisverbod. Guaido is door de Verenigde Staten en meer dan 50 andere landen erkend als president en is verwikkeld in een machtsstrijd met Nicolas Maduro.