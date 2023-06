Venezolaanse vissers blokkeren Falcón-Zulia om olieschoonmaak van de baai te eisen 

CORO – Venezolaanse vissers hebben geprotesteerd tegen de olielekkages voor de kust van Coro, die de visserijactiviteiten in het gebied hebben verstoord en meer dan 5000 families hebben getroffen. Dat schrijft een lokale krant in de provincie Falcón.

Vissers uit de Río Seco-sector in de gemeente Miranda, Falcón, hebben sinds gisterochtend vroeg de doorgang van de Falcón-Zulia voor voertuigen gesloten. Dit om eisen te stellen aan Pedro Tellechea, de minister van Olie en voorzitter van PdVSA, vanwege het gebrek aan sanering van de Golf van Coro, die getroffen is door olielekkages waardoor de visserijactiviteiten zijn aangetast.

Journaliste Joanne López heeft deze informatie bekendgemaakt via haar sociale media-accounts, samen met een video waarin een groep mensen met spandoeken beweert dat ‘PDVSA de vissers van Río Seco heeft geruïneerd, omdat het document dat de schoonmaak van de baai zou goedkeuren, in de bureaucratische lade ligt.’

“We hebben geen vis meer in onze baai, we eisen dringende sanering van ons gebied. Het is niet eerlijk dat we gaan vissen en met lege handen terugkeren”, bekritiseerde een van de getroffenen.

Vakbond

Manuel Roque, woordvoerder van een vissersvakbond, drong er bij PdVSA op aan om dringend schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren in de kustgebieden van Río Seco en omgeving, omdat ze de afgelopen twee jaar aanzienlijke schade hebben veroorzaakt door voortdurende olielekkages in de kustgebieden.

Hij verklaarde ook: “Het is tijd dat PDVSA om de tafel gaat zitten met de vissers en het document overhandigt waar we al lange tijd op wachten. De vissers kunnen niet langer wachten en daarom zullen we hier blijven, vandaag, morgen en zelfs langer indien nodig”, waarbij hij dreigde: “We zullen hier niet weggaan totdat ze ons dat document overhandigen”.

Volgens de betrokkenen zijn er meer dan 5000 families in het gebied die getroffen zijn door de bijna volledige stillegging van de visserijactiviteiten als gevolg van de verslechtering van de kusten door de olielekkages van PdVSA.