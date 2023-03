Venezolaanse vluchtelingen deden hun armen buiten de cellen van de barakken en zwaaiden mee

WILLEMSTAD – Afgelopen maandag landde een team van Presence op Curaçao om daar God te aanbidden. Op het eiland maakte de groep volgens de website revive.nl meteen bijzondere dingen mee. De organisatie Presence wordt geleid door Wim en Gea Hoddenbagh.

Wim deelde op Facebook: “Het eerste wonder is dat we toestemming hebben voor Presence op het Brionplein! God is goed en de timing was weer fantastisch. Met het opstijgen en dalen richting dit eiland kwam de toestemming van de Gouverneur binnen. Alsof God zei: “Je laat Bonaire achter je en nu ga ik de deuren van Curaçao openen.”

Revive.nl is een platform in Nederland dat dagelijks in hun visie bekendmaakt wat God in Nederland doet. Het verlangen van het platform is om duizenden lezers te reviven: ‘door Jezus lief te hebben en Hem met passie te volgen.’ Het platform is in april 2020 opgericht door journalist Dick van den Bos.

Charlotte, een van de zangers van het Presence Choir vertelt: “We hadden voor elk eiland geloof om in een gevangenis te aanbidden. Op Bonaire was Wim alleen in een gevangenis. Op Curaçao had hij al een tijd contact met oud-kapelaan Norvin. Deze man bidt al twintig jaar voor openingen in deze gevangenis. Al drie keer is er hier een opwekking geweest in 2002, 2006, 2010 met elk jaar veel dopelingen.”

Doorbraak

Via officiële weg was er toestemming om woensdag in blok 1 te komen voor twee uurtjes. Maar Wim en Norvin hadden geloof voor iets veel groters. “Gisterenavond kwamen we op het plein voor de gevangenis bij elkaar om te aanbidden en bidden voor een doorbraak. We begonnen met wat liederen en Norvin bad en vertelde ons over de gevangenis”. zegt Charlotte tegen revive.nl.

Daarna ging de groep bij het hek staan en deed een voorbede. “Vervolgens liep ik wat van het hek af en zag ik cel-blokken in de verte”, vertelt Charlotte. Het gaat hier om de cel-blokken van opgesloten Venezolaanse vluchtelingen, cellen van strafgevangenen van de SDKK-gevangenis zijn van buiten niet zichtbaar.

“Ik liep een paar keer langs en hoorde dat er gereageerd werd vanuit de cellen op mijn langslopen en liet dit weten aan de groep. We verplaatsten ons naar die plek, en zongen de gevangen toe. Zo, zo bijzonder. Op het filmpje zie je dat ze hun armen buiten de cellen deden en meezwaaiden. Ze zongen later zelf ook een lied dat ze moegestreden zijn en Jezus willen aannemen. Later zongen ze Waymaker in het Spaans.”

“Met dat we hiermee bezig waren kwam er een bewaker vragen of het licht aan moest voor ons, gebeurde er iets bijzonders… Tijdens de aanbidding en het doorbraakgebed hadden Wim en Norvin een gesprek met de onderdirecteur van de gevangenis en kwam door een wonder de toestemming binnen om donderdag in de gevangenissen te getuigen, te bidden en te worshippen!”, zegt Charlotte.

Bidden

De groep zegt versteld te staan van wat er is gebeurd. “Je staat erbij, bidt en doet mee maar kan je niet voorstellen wat dit doet voor deze mensen. We zien heel erg uit naar donderdag en verwachten dat er een grote oogst zal zijn en er veel mensen gedoopt gaan worden!”, zegt Charlotte