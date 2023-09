Venezolanen betreuren het einde van de dollarisering

CARACAS – Toen de Venezolaanse economie in 2020 voorzichtige tekenen van herstel vertoonde, vond Enrique Perrella dat het tijd was om een ​​café te openen in het oosten van Caracas, waar koffie, desserts en ontbijt worden geserveerd.

Maar in januari van dit jaar sloot hij zijn zaak weer, geconfronteerd met stijgende huurprijzen, hogere belastingen en financieringsbeperkingen. ‘De hausse is voorbij’, zegt Perrella tegen journalist Mayela Armas van persbureau Reuters. “Er is geen bescherming voor investeringen.”

Na een kort herstel als gevolg van de feitelijke dollarisering wordt de Venezolaanse economie opnieuw het slachtoffer van hoge inflatie, achterblijvende salarissen en dalingen in de aankoop en productie van goederen, zeggen ondernemers en analisten.

Versoepeling

De regering van Nicolas Maduro versoepelde de valutacontroles in 2019, waardoor ondanks Amerikaanse sancties meer transacties in dollars mogelijk waren. Deze stap leidde tot een licht herstel in 2021 en 2022 na acht jaar van economische ineenstorting en de migratie van zo’n 7,3 miljoen Venezolanen naar omliggende landen en eilanden.

Maduro juichte vorig jaar een economische groei van 15% toe en zei in augustus dat de expansie zich voortzette. Maar kooplieden en analisten zeiden dat de impuls van de dollarisering onvoldoende is gebleken in het licht van de beperkte kredietverlening, een devaluerende lokale munt, hogere belastingen, krappe overheidsuitgaven te midden van lagere olie-inkomsten en stijgende energierekeningen.

Volgens de niet-gouvernementele Venezolaanse Financiële Observatorium daalde de economische activiteit in de eerste helft van 2023 met 7% vergeleken met dezelfde periode het jaar daarvoor, terwijl de inflatie volgens de Centrale Bank in juli 398% op jaarbasis bereikte.

Sluiten

Vorige maand sloot Yaner Fung de kleine supermarkt die hij vijftien jaar lang in het westen van Barquisimeto had gehad. “Ik moest sluiten omdat de omzet de afgelopen twee maanden daalde als gevolg van minder koopkracht… en vooral vanwege verhogingen van belastingen en nutsvoorzieningen”, zei hij.

Fung werkt nu voor een soortgelijk bedrijf. “Ik ben van eigenaar naar werknemer gegaan.” Andere bedrijven die het overleefd hebben, zeiden dat ze de prijzen, salarissen en winstmarges verlaagden om het hoofd boven water te houden. “Om de activiteiten draaiende te houden moesten we de salarissen verlagen en minder dagen per week werken”, zei de eigenaar van een kleine voedselfabriek in de industriële centrale stad Valencia, die vroeg om niet te worden geïdentificeerd.

Koopkracht

“Er is geen koopkracht.” Volgens productiegilde Conindustria daalde de industriële productie in de eerste helft van het jaar met 7,6% vergeleken met dezelfde periode in 2022. De commerciële verkopen daalden in dezelfde periode met 9%, Dat meldt het lokale analistenbureau Ecoanalitica.

De Centrale Bank van Venezuela, die sinds 2019 geen cijfers over het bruto binnenlands product heeft vrijgegeven, reageerde niet op verzoeken om commentaar.

“In de eerste helft van 2022 zagen we de groei mogelijk worden gemaakt door een afname van de controles en een groter gebruik van de dollar, maar daarna vertraagde dat”, zegt Jesus Palacios van Ecoanalitica.

“Structurele economische problemen zoals schaarse kredieten en het uitblijven van herstel bij de openbare nutsbedrijven zijn onder meer niet opgelost.”

Detailhandelaren in de hoofdstad Caracas bieden kortingen aan om klanten aan te trekken, maar handelaren zeggen dat veel mensen het zich nog steeds niet kunnen veroorloven om te winkelen vanwege de lage salarissen.

“Jaren geleden voelde ik me een miljonair, vandaag is mijn salaris niet genoeg”, zegt Migdalia Uviedo, 58, een gepensioneerde leraar die nu werkt als bijlesdocente en naaister. ‘Om te overleven zoek ik naar goedkoper voedsel.