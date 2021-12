Venezolanen die gestrand zijn op Curaçao vragen Rutte om hulp

1 Delen

Namens een groep van 289 mensen hebben enkele Venezolanen op Curaçao een brief geschreven aan demissionair minister-president Mark Rutte. Ze vragen hem om hulp nadat drie repatriëringsvluchten op 21 en 22 december van Curaçao naar Venezuela door Maduro op het laatste moment werden geannuleerd.

Ze willen dat Rutte ervoor zorgt dat ze voor het eind van het jaar alsnog terug kunnen naar Venezuela. Ook vragen ze om financiële steun voor degenen die door de situatie in problemen zijn gekomen. Onder de 289 Venezolanen zitten ook Venezolanen die vastzitten in de SDKK-gevangenis en uitgezet zouden worden.

Humanitaire organisaties

De groep zit zonder geld en middelen op Curaçao en zonder steun van de Curaçaose overheid. Humanitaire organisaties, zoals Human Rights Defense Curaçao en Venex hebben zich over de groep ontfermd.

Het merendeel van de groep Venezolanen zijn volgens de briefopstellers mensen die op Curaçao wonen en werken, maar nu willen terugkeren naar hun vaderland. Velen hebben vanwege die terugkeer hun baan en huur opgezegd. Ze hebben nu geen geld of verblijfplaats meer.

Vice-president

De Curaçaose overheid heeft in reactie op het opschorten van de repatriëringsvluchten gezegd dat de covid-situatie in Venezuela reden is voor de Venezolaanse overheid om de vluchten te annuleren.

Maar Venezolaanse media zeggen dat de werkelijke reden voor Maduro om de vluchten te weigeren een politiek conflict is tussen Venezuela en Nederland. Half december wilde de vice-president van de regering van Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez naar Den Haag komen om de aanklager van het Internationaal Strafhof, Karim Khan te ontmoeten. Den Haag zou echter toestemming hebben geweigerd aan staatsluchtvaartmaatschappij Conviasa om te landen op Schiphol.