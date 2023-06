Venezolanen protesteren in Curaçao op het Wilhelminaplein

WILLEMSTAD – De Venezolaanse gemeenschap in Curaçao heeft gisteren een protestbijeenkomst gehouden op het Wilhelminaplein. De demonstratie was een reactie op de arrestatie van twee Venezolaanse mannen, waaronder een belangrijke sportleider, die tijdens een verkeerscontrole op de Gosieweg door de politie zijn aangehouden.

De twee mannen, C.L.P.L. (40) en H.J.N.V. (30), verblijven volgens Justitie illegaal op het eiland en zijn overgedragen aan het Immigratiedepartement voor detentie in afwachting van hun deportatie.

De demonstranten zien de arrestaties als een belediging en mishandeling van de gearresteerden. De demonstratie was niet alleen een ondersteuning van de twee recent gearresteerde personen, maar ook alle andere personen die volgens hen onrechtvaardig zijn opgesloten.

De vertegenwoordiger van de Venezolaanse gemeenschap in Curaçao heeft benadrukt dat personen in elke situatie het recht hebben om bescherming te vragen, ongeacht hun migratie- of vluchtelingenstatus. Ze beweren dat de gearresteerden een onnodig administratief en juridisch proces hebben ondergaan en roepen op tot een heroverweging van deze praktijken.

Het protest is een oproep aan iedereen om zich uit te spreken tegen deze arrestaties en te streven naar een ware integratie in de Curaçaose samenleving. De Venezolaanse gemeenschap in Curaçao blijft de situatie nauwlettend volgen.