Venezuela arresteert oud-olieminister Tellechea van de RdK-deal

CARACAS – De Venezolaanse autoriteiten hebben Pedro Tellechea, voormalig minister van Industrie en Olie, gearresteerd op verdenking van “ernstige misdrijven tegen de hoogste belangen van de natie”. Dit meldt procureur-generaal Tarek Saab via een verklaring op sociale media. Persbureau Reuters schrijft erover. Tellechea, die eerder de leiding had over het staatsoliebedrijf PdVSA, werd zondag in de vroege ochtenduren opgepakt, samen met enkele van zijn nauwe medewerkers.

Pedro Tellechea speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen met Curaçao over de afhandeling van de schulden van meer dan 100 miljoen dollar die waren achtergebleven na de sluiting van Refineria Isla BV in 2019. Onder zijn leiding stemde PdVSA in met de vereffening van deze schuld door middel van leveringen van olieproducten, in plaats van contante betalingen. Premier Gilmar Pisas voerde destijds de onderhandelingen namens Curaçao.

De arrestatie van Tellechea komt te midden van een grootschalig onderzoek naar corruptie binnen PdVSA. Dit onderzoek leidde in april al tot de aanhouding van onder meer voormalig olieminister Tareck El Aissami, die eerder tot een van de invloedrijkste figuren in de regering van president Nicolas Maduro behoorde.

Venezuela heeft de laatste jaren te maken gehad met een aanzienlijke daling in de olieproductie. Dit wordt toegeschreven aan een gebrek aan investeringen en Amerikaanse sancties die al vijf jaar van kracht zijn. Ondanks deze tegenslagen heeft het land de afgelopen jaren een lichte heropleving in de productie laten zien.

In de nasleep van de verkiezingen van juli, die volgens de autoriteiten werden gewonnen door Maduro, maar door de oppositie als een overwinning voor hun kandidaat worden beschouwd, dringt een deel van de oppositie aan op aanpassing of intrekking van Amerikaanse olielicenties die inkomsten genereren voor de Venezolaanse regering. De Biden-regering verzachtte eerder dit jaar tijdelijk de strenge sancties uit het Trump-tijdperk, maar stelde deze snel weer in, nadat Maduro volgens de VS niet aan zijn verplichtingen had voldaan.

