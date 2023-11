Venezuela en Trinidad dicht bij akkoord met Shell over aardgasveld Dragon

Venezuela staat op het punt een licentie te verlenen aan Shell en de National Gas Company van Trinidad en Tobago voor de ontwikkeling van het veelbelovende offshore aardgasveld Dragon, met plannen om de productie naar het Caribische land te exporteren. Dit nieuws komt van twee personen die nauw bij de zaak betrokken zijn meldt Persbureau Reuters.

Premier Keith Rowley van Trinidad en Tobago bevestigde maandag dat er onderhandelingen gaande zijn over de licentie. Hij voegde eraan toe dat Energieminister Stuart Young deze week naar Caracas zou reizen. De licentie zou een impuls kunnen geven aan de langdurige inspanningen van Trinidad om de export van gasverwerking en petrochemische producten te verhogen, terwijl het voor Venezuela een broodnodige extra inkomstenbron zou betekenen.

Sinds de Verenigde Staten in januari een tweejarige autorisatie uitgaven voor de ontwikkeling van het Dragon-veld, streven de twee landen naar een versnelde grensoverschrijdende energieontwikkeling. Venezuela, met de grootste gasreserves van Zuid-Amerika, en Trinidad, de grootste exporteur van vloeibaar aardgas (LNG) in de regio, zouden elkaar aanvullen in hun behoeften om gas te produceren en te exporteren.

Beide landen bespreken een 25-jarige exploratie- en productielicentie voor het Dragon-veld, dat tot 4,2 biljoen kubieke voet gas bevat en zich in Venezolaanse wateren bevindt nabij de maritieme grens tussen de twee landen. Er zijn nog enkele voorwaarden te regelen, maar als alles goed gaat, kan er binnen enkele dagen een overeenkomst worden ondertekend.

Venezuela

Shell zou het project beheren met een belang van 70% en NGC van Trinidad zou de resterende 30% hebben volgens de voorgestelde voorwaarden. PDVSA, het staatsoliebedrijf van Venezuela, dat de reserves van Dragon ontdekte en betaalde voor de bestaande infrastructuur, zou geen aandeel in het project hebben. Venezuela zou echter contant geld of een deel van de gasproductie ontvangen als royalty’s.

PDVSA voltooide in 2013 de testfase van de gasproductie bij Dragon, maar het veld is nooit commercieel actief geweest vanwege een gebrek aan kapitaal en recentelijk vanwege Amerikaanse sancties. De VS hebben vorige maand tijdelijk de sancties tegen Venezuela versoepeld en de autorisatie voor Dragon gewijzigd, waardoor Caracas inkomsten uit de gasverkoop kan ontvangen. Sindsdien zijn de onderhandelingen versneld, zei een derde betrokkene.

Shell weigerde commentaar te geven. NGC verwees vragen over de gesprekken naar het ministerie van Energie van Trinidad. Het ministerie, PDVSA en het Venezolaanse ministerie van Olie hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

Rowley zei ook te hopen dat een langdurig geschil tussen Venezuela en zijn buurland Guyana over een potentieel olie-rijk gebied geen gevolgen zal hebben voor projecten met Trinidad. “Ik zou niet willen dat de relatie tussen Venezuela en Guyana ooit een punt bereikt waarop daaruit voortvloeiende acties ons negatief zullen beïnvloeden,” zei de premier.