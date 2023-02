Venezuela gaat via Twitter akkoord met heropening grenzen

CARACAS – Curaçao en Venezuela lijken een akkoord te hebben bereikt over de heropening van de grenzen. Gisteren deed Curaçao een voorstel, aan het eind van de dag ging de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Yvan Gil, via Twitter akkoord.

El Gobierno Bolivariano saluda la reapertura de las fronteras marítimas y aéreas con la isla de Curazao el próximo 3 de abril de 2023. Decisión que contribuye al desarrollo económico, la interacción social y el fortalecimiento de nuestros lazos históricos https://t.co/rWjuzvWNYW — Yvan Gil (@yvangil) February 9, 2023

Beide landen willen op voorstel van Curaçao vanaf 3 april de lucht- en maritieme grenzen weer openen. Venezuela verwelkomt de heropening en noemde het ‘een beslissing die bijdraagt aan economische ontwikkeling, sociale interactie en het versterken van onze historische banden’.

De gang van zaken is opmerkelijk omdat Nederland verantwoordelijk is voor het buitenlands beleid van alle landen in het Koninkrijk, waaronder Curaçao. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken benadrukte tijdens een persconferentie in Willemstad in oktober vorig jaar dat er ruimte is voor technisch overleg over een geleidelijke heropening, maar dat daarvoor nog verschillende hordes moeten worden genomen.

De situatie wordt bemoeilijkt door het feit dat Nederland begin februari 2019 besloot de regering van president Nicolas Maduro niet langer te erkennen vanwege, volgens Nederland, oneerlijke verkiezingen. Op 19 februari sloot Venezuela daarop de grenzen met Curaçao, Aruba en Bonaire om te voorkomen dat hulpgoederen uit Amerika via Curaçao naar het land zouden worden gebracht.