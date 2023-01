Venezuela komt naar Curaçao voor overleg heropening grenzen

WILLEMSTAD – Curaçao ontvangt eind deze maand een delegatie uit Venezuela voor overleg over de heropening van de grenzen met de ABC-eilanden. Zowel Nederland als Aruba schuiven maandag 30 januari aan.

Volgens premier Gilmar Pisas is het de bedoeling dat de grenzen gefaseerd opengaan, te beginnen met de zeegrenzen. Dat biedt de mogelijkheid voor de Venezolaanse groente en fruitbarkjes om weer naar de eilanden te komen.

Premier Pisas verduidelijkte eerder al dat de heropening van de grenzen voor boten met verse producten niet alleen belangrijk was om de hoge voedselkosten te drukken, maar dat het ook cruciaal was om het luchtverkeer met Venezuela te herstellen, zodat mensen terug naar hun land kunnen reizen.

In welk stadium de gesprekken zich nu bevinden is niet duidelijk. Er is al langer technisch overleg in Caracas. In oktober nodigde Pisas de Venezolanen uit voor een eerste overleg, dat nu dus pas plaatsvindt.

Nederland houdt een lange slag om de arm, omdat het niet wil dat de gesprekken door Venezuela worden gebruikt als teken van erkenning van het regiem van Maduro.

Die sloot de grenzen in februari 2019 met Aruba en Curaçao. Een jaar eerder had Venezuela de grenzen met Aruba voor een korte periode gesloten.