Venezuela: ook weer commerciële vluchten naar Aruba en Curaçao vanaf 3 april

CARACAS – Het luchtruim tussen Venezuela en het Caribische eiland Curaçao, dat sinds 2019 gesloten is, gaat vanaf 3 april weer open. Dat zegt Juan Manuel Teixeira, hoofd van INAC, de burgerluchtvaart organisatie in Venezuela in een interview voor de Venezolaanse radiozender Unión Radio.

Teixeira zei dat de druk van verschillende luchtvaartmaatschappijen hoog is om weer commerciële vluchten uit te voeren tussen Venezuela en Curaçao.

De uitspraak van INAC is opvallend, omdat zij twee weken geleden het luchtruim voor de eilanden opnieuw sloot tot 30 april van dit jaar.

Het hoofd van de burgerluchtvaart in Caracas Teixeira merkte op dat er met betrekking tot Aruba nog geen startdatum is om de luchtverbindingen te hervatten en dat de eerste stap de opening van de zeegrenzen zal zijn.

Niet aan de orde

Een eventuele heropening van het luchtruim en herstart van commerciële luchtvaart is volgens Bonaire, Curaçao en Aruba nog niet aan de orde. De grenzen gaan gefaseerd open, te beginnen met de zeegrenzen voor Curaçao op 3 april en voor Aruba op 1 mei, aldus verklaringen van de regeringen van Curaçao en Aruba.

Afgelopen week kondigde ook Nederland aan dat de grens tussen Bonaire en Venezuela op 3 april zullen opengaan, maar alleen voor maritiem verkeer.