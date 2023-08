Venezuela verhoogt olieproductie ondanks Amerikaanse sancties

CARACAS – De Venezolaanse olieproductie is de afgelopen maanden met ruim tien procent gestegen, ondanks aanhoudende Amerikaanse sancties. Dit blijkt uit het recente rapport van de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) over de wereldmarkt.

Tussen februari en augustus van dit jaar registreerde staatsbedrijf Petroleos de Venezuela (PdVSA) een gemiddelde stijging van 78.000 vaten per dag. De dagelijkse productie steeg van 732.000 naar 810.000 vaten tussen januari en augustus.

Recentelijk heeft het Venezolaanse oliebedrijf bevestigd dat het honderd procent van de benzine die in het land wordt geconsumeerd, produceert. Bovendien verbetert PdVSA de brandstofdistributiesystemen door de aanschaf van nieuwe tankwagens.

Maduro merkte op dat er momenteel 926 unilaterale restrictieve maatregelen gelden voor de Venezolanen, waarvan 765 sancties die tijdens het presidentschap van Donald Trump (2017-2021) werden opgelegd nog steeds van kracht zijn. De Internationale Energieagentschap heeft deze week aangekondigd dat de wereldwijde olievoorziening met tot wel 2,2 miljoen vaten per dag zou kunnen verminderen als de huidige productiedoelen worden gehandhaafd. Dit mogelijke resultaat zou leiden tot een afname van de voorraden in de grote verbruikende landen en bijgevolg een stijging van de prijzen in de komende maanden