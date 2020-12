Venezuela: olieproductie stagneert, Iran schiet te hulp

9 Gedeeld

De Iraanse olietanker Fortune hier aangemeerd in Puerto Cabello. (Anadolu)

De olieproductie van Venezuela bereikt een historisch dieptepunt. Volgens het laatste maandrapport van de OPEC bedroeg de productie in november 407.000 vaten per dag (bpd).

De website van Venezuelanalysis zegt dat de productie van de belangrijkste exportindustrie van het land sterk is gedaald vanwege de verlammende Amerikaanse sancties. Was de productie n 2017 nog gemiddeld 1,9 miljoen bpd, in 2019 liep die terug naar 796.000 bpd en is nu dus gehalveerd.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft opnieuw maatregelen genomen tegen de oliesector van Venezuela. Na financiële sancties in augustus 2017 legde Washington in januari 2019 een embargo op voordat de autoriteiten zich gingen toeleggen op het aanpakken van rederijen en schepen in een poging de export van ruwe olie stop te zetten.

Amerika richt zich ook op multinationals die zich bezighouden met PDVSA, en heeft in maart secundaire sancties opgelegd aan de Russische energiegigant Rosneft.

Maar van oliegigant Chevron en een aantal oliedienstverleners zoals Halliburton is de ontheffing van sancties verlengd tot juni 2021. Chevron heeft momenteel vier joint ventures met PDVSA, waarvan de grootste Petropiar is in de Orinoco Oil Belt in Venezuela.

Raffinaderij in Punto Fijo

Regering Biden

De nieuwe regering-Biden moet nog een standpunt innemen over haar Venezuela-beleid. Terwijl sommige insiders hebben verklaard dat sancties zullen worden gebruikt als een “wapen“, meldde Bloomberg dat Biden onderhandelingen zou kunnen aangaan met Caracas. De Venezolaanse president Nicolas Maduro riep eerder op tot dialoog en verbeterde betrekkingen.

De toenemende obstakels als gevolg van Amerikaanse sancties hebben Venezuela ertoe gedwongen de samenwerking met Iran te versterken. Teheran heeft verschillende brandstofzendingen gestuurd om de wijdverbreide tekorten te helpen verminderen, met een vloot van tien tankers die, naar verluidt, de komende weken zullen aankomen. Iraanse tankers hebben ook Venezolaanse ruwe olie geladen, ondanks dat ze de operaties moesten verbergen voordat ze ladingen een andere route gaven.

Iran heeft ook samengewerkt met PDVSA door condensaat te sturen dat nodig is om extra zware ruwe olie te mengen tot exporteerbare kwaliteiten, en door technische assistentie te bieden om de raffinaderijen van het land opnieuw te starten .