Verbetering verkeersveiligheid bij Mangusa Rio Canario 11-04-2024

WILLEMSTAD – Vanaf maandag 15 april begint de Dienst Openbare Werken met werkzaamheden om de verkeersveiligheid te verhogen bij de bocht voor Mangusa Rio Canario op de Schottegatweg Noord. Dit gebied staat bekend als gevaarlijk, en met de nieuwe infrastructuurmaatregelen wordt hierin verandering gebracht.

De werkzaamheden omvatten de implementatie van een systeem genaamd ‘super elevation’. Dit systeem houdt in dat een deel van de weg verhoogd wordt, wat het makkelijker maakt voor voertuigen om de controle te behouden en het rijden door de bocht vergemakkelijkt. Het principe achter ‘super elevation’ is om de zwaartekracht in je voordeel te laten werken, in plaats van ertegen te vechten.

De uitvoering van dit project is in handen van aannemer CWM en de werkzaamheden vinden plaats van 08:00 uur ’s ochtends tot 15:30 uur in de middag, met een verwachte duur van vier weken. Tijdens deze periode wordt het verkeer omgeleid. Automobilisten wordt gevraagd om voorzichtig te rijden.

Deze maatregelen zijn een belangrijke stap vooruit in het verbeteren van de verkeersveiligheid op een cruciaal punt op de Schottegatweg Noord, waar veel ongelukken, soms met dodelijke afloop plaatsvinden.