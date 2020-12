Verborgen stemmen van ondergedoken mensen op Curaçao – deel 2: Syvah

9 Gedeeld

Naam Syvah

Land van herkomst: Jamaica

Leeftijd: 26

Kinderen: 1

Beroep: Landarbeider

Aantal jaar op Curaçao: 8 Jaar

Foto: Studiorootz | Berber van Beek

Mijn moeder woonde hier en ik kwam op vakantie in 2012. Ik werk in de bouw en af ​​en toe als ik tuinwerk krijg, neem ik dat ook aan, maar terug in Jamaica hielp ik mijn familieleden op de boerderijen.

Ik hou echt van landbouw. Ik hou ook van bouwen vooral van het werken met de blokken. Ik heb dit huis ook gebouwd. Toen we hier kwamen wonen, was het allemaal een houten plank. Het kostte me twee en een half jaar, maar ik bleef bord voor bord vervangen door blokken. Soms vroeg ik een vriend om te helpen als het me te veel was, maar het grootste deel deed ik alleen.

Op dit moment heb ik geen werk en zo is het al twee of drie weken voor corona zelfs. Wat het mij moeilijk maakt, is dat ze iemand aannemen die Papiaments spreekt voordat ze mij inhuren, ook al ben ik beter in het werk. Twee jongens en ik waren bijvoorbeeld huizen aan het schilderen, en in één dag had ik er drie alleen af. De andere twee jongens hebben samen één huis voltooid. Maar ze zullen me als laatste bellen om te komen werken en ze zullen me vragen om eerst thuis te blijven als er niet genoeg werk is.

Er zijn ook genoeg momenten geweest waarop ik werkte en niet werd betaald of niet eerlijk werd betaald. Ik herinner me een keer dat iemand me vroeg om te helpen met het werken op een boot. Ik werkte drie dagen voor meer dan tien uur per dag en kreeg uiteindelijk maar 125 gulden betaald. Voor de drie dagen!

Ik weet dat het niet eerlijk is, maar ik kan er niets aan doen. Het is moeilijk, want nu moet ik voor een baby zorgen. Ze is pas drie maanden oud. Ik ben dankbaar dat ik thuis kan blijven om voor haar en mijn stiefdochters te zorgen, want ze hebben nu niet elke dag school. Maar het is moeilijk. Deze boodschappen uit de voedselpakketten helpen ons veel. Je hebt geen idee.

Mijn boodschap is dat het spreken van Papiaments niet bepaalt of je een goed mens bent of bekwaam genoeg bent. We zouden allemaal in eenheid moeten leven.

Berber van Beek

Fotografe Berber van Beek is een project gestart onder de naam “The Hidden Voices of undocumented people on Curacao during covid- 19”. Daarmee wil ze ondergedoken ongedocumenteerde Venezolanen op Curaçao hun stem laten horen.

‘Mijn doel is om de nijpende situatie van ongedocumenteerden breed onder de aandacht brengen. Ik hoop hiermee meer bewustwording te kweken en empathie op te wekken voor de inhumane situatie waarin deze groep mensen leeft.

Het project kan er ook voor zorgen dat Venezolanen die naar Curaçao willen komen, de verhalen lezen over landgenoten die hier zonder verblijfspapieren leven.

Ik hoop hen inzicht te geven in de (moeilijke) levensomstandigheden hier zodat ze weten wat hen eventueel te wachten staat.

De data die ik verzamel is beschikbaar voor lokale stichtingen die zich inzetten voor ongedocumenteerde Venezolanen. Zij kunnen aan het beeldmateriaal en tekst een donatieknop hangen om geld op te halen. Deze dataverzameling is ook beschikbaar voor hun website.