Verborgen stemmen van ondergedoken mensen op Curaçao – deel 3: Andreina

Naam: Andreina

Land van herkomst: Venezuela

Leeftijd: 32

Kinderen: 1, in Venezuela

Beroep: Manicure

Aantal jaar op Curaçao: 4 Jaar

Foto: Studiorootz | Berber van Beek

Niemand had deze pandemie verwacht, maar ik heb er veel last van. In 2016 nodigde een vriend me uit om op vakantie naar Curaçao te komen. In het begin was het moeilijk want ik kende niemand. Ik had geen ideeën over het leven hier op het eiland voordat ik kwam, omdat het plan was om hier gewoon een vakantie door te brengen en terug te gaan maar toen besloot ik te blijven.

In het begin kon ik geen werk vinden en mijn eigen spaargeld zou me niet voor altijd kunnen onderhouden. Het duurde even voordat ik wat klanten kreeg, maar uiteindelijk begon het te werken en kon ik mijn eigen kamer huren.

Ik kende de kliniek Salú Pa Tur via andere mensen uit Venezuela, dus ik heb voedselpakketten aangevraagd vanaf het begin van de lockdown. Ik woon alleen en deze pakketten hebben me enorm geholpen. Ik heb nergens veel hulp bij nodig behalve met eten. Ik heb hier geen familie, dus de voedselpakketten hebben een enorm verschil voor mij gemaakt.

Voor de nabije toekomst zie ik mezelf met een vergunning en nog steeds hier op het eiland wonen, maar met mijn zoon bij mij. Dat is mijn droom en mijn doel. Het maakt niet uit wat de omstandigheden zijn. Ik wil mijn zoon hier kunnen hebben. Mijn boodschap is dat de meesten van ons eerlijke mensen zijn en dat we net als ieder ander de kans willen krijgen om bij te dragen aan de samenleving. We zijn niet allemaal criminelen.

Berber van Beek

Fotografe Berber van Beek is een project gestart onder de naam “The Hidden Voices of undocumented people on Curacao during covid- 19”. Daarmee wil ze ondergedoken ongedocumenteerde mensen, vooral Venezolanen op Curaçao hun stem laten horen.

‘Mijn doel is om de nijpende situatie van ongedocumenteerden breed onder de aandacht brengen. Ik hoop hiermee meer bewustwording te kweken en empathie op te wekken voor de inhumane situatie waarin deze groep mensen leeft.

Het project kan er ook voor zorgen dat Venezolanen die naar Curaçao willen komen, de verhalen lezen over landgenoten die hier zonder verblijfspapieren leven.

Ik hoop hen inzicht te geven in de (moeilijke) levensomstandigheden hier zodat ze weten wat hen eventueel te wachten staat.

De data die ik verzamel is beschikbaar voor lokale stichtingen die zich inzetten voor ongedocumenteerde Venezolanen. Zij kunnen aan het beeldmateriaal en tekst een donatieknop hangen om geld op te halen. Deze dataverzameling is ook beschikbaar voor hun website.