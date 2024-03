Politie en Justitie Verdachte aangehouden voor moord op vrouw in Westpunt Redactie 2024-03-06 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De politie heeft een man aangehouden in verband met de moordzaak van de vrouw die op 29 februari dood aangetroffen werd in het gebied van Playa Gipy op Westpunt. Zij werd later geïdentificeerd als Francisca Duveanna Keely Nadien Arrindel, geboren op Curaçao op 22 januari 1992 en woonachtig op Kaya Koko Le Pol.

De verdachte was volgens de Vigilante al vroeg in beeld. Zijn naam en zelfs zijn foto circuleerde op sociale media. Uit verkregen informatie blijkt dat de verdachte een tumultueuze relatie had met het slachtoffer, waarin ernstige agressie voorkwam.

Na een bericht op haar Facebook over het oplopen van een geslachtsziekte, werd de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte nog meer gespannen, wat uiteindelijk tot haar tragisch einde leidde.

Na de arrestatie van de verdachte werd de man direct voorgeleid aan een hulpofficier die zijn hechtenis beval, in afwachting van het verhoor vanochtend. Het onderzoek is nog in volle gang. Arrindel laat vier kinderen achter.