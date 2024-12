Politie en Justitie Verdachte Martina bekent doodschieten Toon Brood Maarten Schakel 20-12-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Verdachte Aivano Martina heeft vandaag in de rechtbank bekend het fatale schot op marechaussee Toon Brood te hebben gelost. Vandaag staan de vier verdachten terecht van de fatale overval op het huis aan de Reigerweg, op 31 mei jongstleden. Weduwe Sonja, haar zoon en een naaste vriendin zijn vanuit Nederland overgekomen en zijn bij de zitting aanwezig, die de hele dag duurt. De sfeer was vanochtend beladen en emotioneel.

Fatale schoten

Aivano Martina (22) verklaarde voor de rechter dat hij in paniek raakte toen Brood op hem en de andere overvallers af kwam. De overvallers waren rond middernacht vanaf de straatzijde het huis binnengedrongen, terwijl Toon en Sonja Brood nog achter het huis op hun porch een film keken. Toen Martina oog in oog met Brood stond, verklaarde hij dat hij het pistool dat hij bij zich had, doorlaadde en vervolgens de trekker overhaalde. Het viertal had in de dagen voor de overval al de omgeving van de Reigerweg verkend. Waarom ze precies dát huis uitkozen werd tijdens de zitting niet duidelijk, enkel dat het viertal vermoedde dat daar veel te halen zou zijn.

Naast Martina verschijnen vandaag ook de andere verdachten voor de rechter: Claverzjion Nocento (25), Glennson Zimmerman (26) en Amon Fraai (19). Alle vier de verdachten keken vanochtend tijdens de zitting veelal naar de grond, tot irritatie van de rechter die hen vraagt om hem aan te kijken. De verdachten benadrukken vanochtend in de rechtbank dat het niet de bedoeling was dat het zo zou lopen. Drie van de vier hadden de betreffende avond echter een vuurwapen bij zich. De vierde verdachte fungeerde als chauffeur.

“Een nachtmerrie”

De publieke tribune zit vol met leden van de Marechaussee, collega’s van Brood. De zoon van Toon en Sonja Brood was ook aanwezig, maar verliet de rechtszaal na een uur omdat de ochtend te emotioneel voor hem was.

Sonja Brood maakte gebruik van haar spreekrecht. Ze omschrijft in de rechtszaal de gebeurtenissen als een nachtmerrie. Het gezin was juist naar Curaçao gekomen om het land veiliger te maken, door middel van grensbewaking. De overvallers zijn volgens de weduwe letterlijk over lijken gegaan. Ze zag een pistoolschot waardoor haar man getroffen werd. Daarna zijn de overvallers doorgegaan met het doorzoeken van het huis, tot in de slaapkamer van de toen 11-jarige zoon van het stel. Die was verstijfd van angst. Desondanks tilden de overvallers zijn matras op, om te zoeken naar waardevolle spullen. De jongen heeft nog elke avond last van de gebeurtenissen en schrikt bij elke klap die hij hoort, vertelde zijn moeder.

29 januari uitspraak

Vanmiddag gaat de zitting door. Dan wordt de precieze tenlastelegging en ook de strafeis bekend. Na de zitting van vandaag wordt de zaak tot 8 januari aangehouden vanwege kerstreces. Daarna volgen drie weken beraad voor de rechtbank. De uitspraak staat dan gepland op 29 januari.

150