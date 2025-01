Algemeen Verdachte dodelijke schietincidenten Rotterdam is van Curaçaose afkomst Maarten Schakel 03-01-2025 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De verdachte van de dodelijke schietincidenten in Rotterdam is een 24-jarige man van Curaçaose afkomst. Hij werd donderdagavond, 2 januari, aangehouden door de politie. De man werd opgespoord na een tip en was al eerder gecontroleerd, maar toen voldeed hij niet aan het signalement.

De verdachte werd donderdag rond 19.00 uur in een winkel gecontroleerd door de politie. Tijdens deze controle werden foto’s van de man genomen en zijn gegevens genoteerd. Omdat er toen nog geen naam van de verdachte bekend was, werd hij niet aangehouden. Toch heeft deze controle volgens politiechef Fred Westerbeke uiteindelijk bijgedragen aan de aanhouding, vooral door het beter beschikbare beeldmateriaal.

Aanhouding op balkon

De 24-jarige man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, werd donderdag om 23.15 uur aangehouden door een arrestatieteam. Dit gebeurde op het balkon van een woning aan de Emelissedijk in de wijk IJsselmonde, waar een bekende van de verdachte woonde. Deze persoon is niet aangehouden. In de woning werd een vuurwapen gevonden en in beslag genomen.

Dodelijke schietpartijen in IJsselmonde

In de afgelopen twee weken vonden in de Rotterdamse wijk IJsselmonde drie dodelijke schietpartijen plaats. De eerste schietpartij vond op 21 december plaats, waarbij een 63-jarige man op de Reyerdijk werd neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleed. Een week later, op 28 december, werd een 58-jarige man gewond aangetroffen op het Roelantpad, die later in het ziekenhuis overleed. Op 2 januari werd een 81-jarige man zwaargewond gevonden in een perk op de Bommelerwaard. Ook hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen.

Aard van het verleden van de verdachte

Volgens hoofdofficier Hugo Hillenaar is de verdachte op Curaçao geboren, maar is hij in Nederland opgegroeid. De man heeft als minderjarige strafbare feiten gepleegd, zoals winkeldiefstallen waarvoor hij taakstraffen kreeg en jeugdreclassering moest ondergaan. Verder heeft hij een aantal vermogensdelicten op zijn naam staan en werd hij twee jaar geleden veroordeeld voor de heling van een scooter.

Reactie van de burgemeester

Burgemeester Carola Schouten reageerde opgelucht na de aanhouding van de verdachte. “De onzekerheid is daarmee voorbij”, zei ze. Ze noemde de schietpartijen “vreselijke gebeurtenissen” voor de inwoners van Rotterdam en met name voor de wijk IJsselmonde. In de wijk heerst veel ongeloof en verdriet, en er is ook angst onder de bewoners. De gemeente heeft in de wijk twee mobiele wijkposten ingericht waar omwonenden terechtkunnen voor steun.

Ondersteuning van de politie en gemeente

De politie en gemeente Rotterdam hadden donderdag opgeroepen tot extra voorzichtigheid, en het Openbaar Ministerie bood een beloning van 30.000 euro voor informatie die leidde naar de verdachte. Nu de man is aangehouden, komt die beloning te vervallen.

