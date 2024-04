Verdachte doodrijder CuraÃ§aosâ€™ gezin in Rotterdam herinnert zich niets

Politie en Justitie Verdachte doodrijder Curaçaos’ gezin in Rotterdam herinnert zich niets Redactie 2024-04-03 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – De 30-jarige Suraj A. uit Den Haag, beschuldigd van het veroorzaken van een fataal ongeluk op tweede kerstdag 2022, herinnert zich niets, ook niet dat hij alcohol had gedronken. Althans, dat zegt hij in de rechtbank. Bij het ongeluk dat hij veroorzaakte, kwam een Curaçaos’ gezin tragisch om het leven. Opvallend genoeg beweert A. zich niets van het ongeval te herinneren, noch dat hij alcohol had genuttigd.

De tragedie eiste de levens van de toen 27-jarige Michelangela ‘Lala’ uit Spijkenisse, haar 36-jarige man Renault Jr. Curiel uit Helmond en hun dochtertje van zeven. Suraj A., die na het ongeluk moest revalideren en onder meer opnieuw moest leren lopen, verscheen voor het eerst in de rechtbank. Hij uitte zijn diepe worsteling met de gevolgen van het ongeval, zeggende dat hij in een overlevingsmodus verkeert sinds de tragische gebeurtenis.

Ondanks zijn beweringen van onschuld, wijzen aanwijzingen zoals een lege drankfles in zijn auto en de geur van alcohol op het mogelijke gebruik van alcohol voorafgaand aan het ongeluk. Dit heeft geleid tot ernstige beschuldigingen van het Openbaar Ministerie, dat A. ervan verdenkt onder invloed en met hoge snelheid een rood licht te hebben genegeerd, wat resulteerde in het fatale ongeval op het Groene Kruisplein in Rotterdam-Zuid.

Tijdens de zitting, waar veel nabestaanden van het omgekomen gezin aanwezig waren, bleek de verdachte moeite te hebben met het reconstrueren van de uren voorafgaand aan het ongeval. Dit heeft de officier van justitie ertoe geleid te suggereren dat A.’s gebrek aan inspanning om zijn herinneringen te herzamelen wellicht niet geheel oprecht is.

De zaak heeft een diepe indruk gemaakt op de gemeenschap en belooft de gemoederen nog lang bezig te houden, terwijl de rechtszaak voortduurt en de nabestaanden hun spreekrecht gebruiken om hun verlies te uiten.