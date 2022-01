‘Verdachte doodschieten jonge Curaçaose moeder in Nederland is een vrouw’

3 Gedeeld

De verdachte die op vorige week is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de 28-jarige Curaçaose Rosleny Magdalena is een 29-jarige vrouw. De voorlopige hechtenis van de vrouw is door de rechter-commissaris verlengd met 14 dagen, dat meldt crimesite.nl.

Rosleny werd in 2016 op een bruggetje bij de straat Maldenhof in Amsterdam Zuidoost doodgeschoten, op een ochtend nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht.

De recent opgepakte vrouw was de eerste arrestatie in de zaak. De politie gaf in 2017 camerabeelden vrij waarop mogelijk een verdachte te zien is. De man of vrouw fietste op een damesfiets in een regenpak en stond een poos te wachten onder een tunneltje. Ook achtervolgde hij of zij Magdalena mogelijk.

Justitie in Amsterdam loofde in 2017 15.000 euro uit voor de gouden tip in de zaak. Toen zei de politie te vermoeden dat de dader een bekende is.

De spraakmakende zaak werd toentertijd ook opgepakt door Peter R de Vries. Later zorgde nicht Shulesca de la Croes ervoor dat de zaak bleef draaien. Zij zei niet op te geven totdat de dader achter slot en grendel zit.