Verdachte doodschieten rapper Boechi zou betaald zijn met cocaïne

WILLEMSTAD – Chris Z., verdachte in de moord op rapper ‘Boechi’, zou betaald zijn met cocaïne. Dat meldt de Vigilante. Hij zit momenteel vast, de politie denkt dat hij de schutter was.

Ruchendell ‘Boechi’ Windster werd op 9 december op de Rooseveltweg doodgeschoten. Hij kwam uit Tilburg, maakte muziek in het Papiaments en was op Curaçao voor optredens. De moord vond plaats na een optreden in Santa Maria.

De 24-jarige Z. zou de kogels hebben afgevuurd. De tweede verdachte, Churendy C. was volgens de politie de bestuurder van de auto, waarmee Chris Z. ontkwam.

C. werd in Nederland gearresteerd en zit inmiddels in afzondering op Bonaire, omdat justitie zijn veiligheid op Curaçao niet kan garanderen.

Naar verluidt zou C. meewerken aan het onderzoek. Bij de moord zou een Glock 19-pistool zijn gebruikt. Dat wapen is nog niet gevonden. De auto is in beslag genomen en beide verdachten worden verhoord. Het onderzoek richt zich nu op de opdrachtgever van de moord.

Daaruit zijn aanwijzingen gekomen, die duiden op de betaling in cocaïne aan Z en C. Chris Z. zou met pakketjes cocaïne, elk van één kilo, voor een totaal gewicht van vier kilo hebben ontvangen.

De politie sluit meer arrestaties niet uit.