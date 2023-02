Verdachte moord op Curaçaose KLM stewardess Rachel, herinnert zich niets

Roviliën R. zegt zich niets meer te kunnen herinneren van de steekpartij, waarmee hij zijn 30-jarige Curaçaose ex-vriendin Rachel gedood . Ze was stewardess bij de KLM. Met zachte stem herhaalt hij het steeds: ‘Ik weet het echt niet meer, het zegt me niets’, zo schrijft RTV Rijnmond, die gisteren bij de rechtszaak was.

Het OM gaat ervan uit dat hij het geheugenverlies simuleert. Ook de familie van Rachel denkt dat. Haar zus zegt tegen RTV Rijnmond: “Mij houd je niet voor de gek, je hebt het bewust gedaan.” De moeder: “Neem je verantwoordelijkheid in plaats van je te verschuilen achter ‘ik herinner me niks meer'”

De 34-jarige Roviliën R. zit in een rolstoel. De verdachte raakte zwaargewond op 17 januari 2022 toen hij van de Hartelbrug was gesprongen, waarna hij op de A15 werd overreden. Even daarvoor had hij in Abbenbroek zijn ex-vriendin gedood: 11 steekwonden, 20 snijwonden.

Een ander

Volgens het OM liep hij al langer rond met het plan haar te doden en daarna zelfmoord te plegen. Roviliën R. zou het niet hebben kunnen verkroppen dat Rachel een ander had. Uit achterdocht liet hij spyware op haar telefoon plaatsen zodat hij kon meelezen met de vrouw en haar minnaar. Ook kraakte hij haar wachtwoorden.

De spanningen waren geleidelijk opgelopen en op 16 januari 2022, een dag voor het drama, krijgt het stel ruzie, waarbij Rachel wordt mishandeld. Zij belt haar schoonmoeder die haar zoon op de achtergrond hoort zeggen ‘Ik ga een mes trekken, laten ze me maar doodschieten’.

De politie komt bij de woning in de Schoolstraat in Abbenbroek, maar Rachel wil geen aangifte doen. De agenten vragen Roviliën wel zijn sleutels in te leveren. Ook al was de relatie uit, hij mocht tijdelijk op zolder verblijven zolang hij geen nieuwe woning had gevonden. Rachel is bang en vertrekt naar haar zus.

Roviliën neemt die avond grote, contante bedragen op. Hij benadert meerdere personen met de vraag of zij een vuurwapen voor hem hebben.