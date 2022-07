Verdachte van cokesmokkel Curaçaolijn ook betrokken bij moordzaken 

WILLEMSTAD – Een van de zes verdachten die donderdag in Nederland is opgepakt in een groot onderzoek naar cocaïnesmokkel en -handel vanuit Curaçao, zou ook betrokken zijn bij diverse moordzaken. De man zou uitvoerders hebben geregeld voor de moordaanslag op advocaat Philippe Schol in 2019, bevestigen bronnen na berichtgeving van RTV Oost.

De politie hield gisteren zes verdachten aan en deed op dertien plaatsen in Nederland en Duitsland doorzoekingen in een onderzoek genaamd Tartarus. De Duitse politie doorzocht een gebouw in Vreden, net over de grens bij de Achterhoek. Ook in onder meer Enschede, Hengelo, Amsterdam, Delft en IJmuiden werden panden doorzocht. Volgens de politie is een zeer grote hoeveelheid drugs gevonden. Omdat er nog meer arrestaties worden verwacht wil de politie nog niet zeggen hoeveel kilo is aangetroffen.

Donderdag zijn ook veel geld, luxe goederen en administratie in beslag genomen. Het rechercheteam verwachtte ook wapens aan te treffen, maar die zijn niet gevonden. De doorzoekingen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag afgerond.

De cokebende voerde cocaïne aan vanuit Curaçao. De verdachte uit Hengelo zou al eerder bezig zijn geweest met het opzetten van een smokkellijn. Hij zou ook te maken hebben met moordaanslagen die in 2017 zijn gepleegd in Twente en net over de Duitse grens.