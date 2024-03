Verdachte van moord in Ser’i Papaya ook verdacht van andere moord in 2022

De officier van justitie heeft aangekondigd dat er een nieuwe dagvaarding in voorbereiding is tegen Cedricson L., de verdachte van de moord in mei 2023 in Ser’i Papaya. Deze nieuwe aanklacht betreft een aparte moordzaak die plaatsvond in 2022, ook in Ser’i Papaya, waarbij Cedricson eveneens verdacht wordt. Getuigen hebben hem in deze zaak beschuldigd, wat het noodzakelijk maakt dat de politie zijn telefoons onderzoekt voor verder bewijs.

In de rechtbank van eerste aanleg werd de moordzaak op J.A.Lloyd, die vorig jaar met een vuurwapen om het leven werd gebracht, opnieuw behandeld. Het proces werd pro forma gevoerd omdat de politie nog wacht op toegang tot de telefoons van Cedricson en het horen van enkele getuigen. Cedricson heeft aangeboden de code van een telefoon te geven, die mogelijk meer licht kan werpen op zijn motief voor de moord op Lloyd.

Volgens de aanklacht heeft Cedricson Lloyd met minstens 15 kogels beschoten, wat leidde tot diens dood. Daarnaast wordt hij beschuldigd van poging tot moord op O. Ricardo, die op het moment van de schietpartij bij Lloyd was, en op leden van het arrestatieteam tijdens zijn arrestatie in juli 2023.

Cedricson heeft toegegeven dat het vuurwapen dat bij zijn arrestatie werd gevonden van hem was en dat hij op het arrestatieteam schoot omdat hij niet wist dat het om politie ging. Maar hij ontkent elke betrokkenheid bij de moord op Lloyd. De zaak is uitgesteld tot 28 juni, waarbij verdere onderzoeken en de nieuwe dagvaarding voor de moord in 2022 worden afgewacht.