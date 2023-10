Verdachte Zimmerman heeft medelijden met Boechi, maar zegt onschuldig te zijn

WILLEMSTAD – Chris Zimmerman, die ervan wordt beschuldigd op 9 december vorig jaar de fatale schoten op Boechi Windster te hebben gelost, zegt medelijden te hebben met het overlijden van de artiest. “Ik vind het jammer dat hij is overleden,” verklaarde hij vrijdag in de rechtbank.

Maar Zimmerman zei ook dat hij niet betrokken was bij de dood. “Ik kende Boechi niet persoonlijk en ik heb nooit contact met hem gehad. Mijn moeder heeft me verteld dat we familie zijn, maar ik ken Boechi niet en heb geen reden om hem iets aan te doen.”

Volgens hem beschuldigen veel mensen hem onterecht. Dit begon met Churandi Coffie, de andere verdachte en chauffeur van de auto van waaruit geschoten werd. Coffie zegt dat Chris Boechi heeft neergeschoten.

Zimmerman vertelde rechter Sigmund Carmelia gisteren dat hij niet begrijpt waarom Coffie hem bij de moord op Boechi wil betrekken. Hij kende Coffie via gokken en hun vriendschap duurde ongeveer een jaar. Op de avond van Boechi’s dood was hij niet in de auto met Coffie. “Ik was ziek,” vertelde hij de rechtbank.

Simkaart

Maar de aanwezigheid van zijn simkaart en telefoon geven iets anders aan. Uit zijn telefoon ontdekte de politie dat Coffie en Zimmerman dezelfde route reden op de avond van de moord en dat ze daarna samen naar het huis van Coffie reden in Gato.

De politie controleerde de zendmasten in Panchi Pretu en in Blue Bay. Op de zendmastlijst werden de twee nummers gevonden, die in gebruik waren bij Coffie en Zimmerman. De transmissies laten zien dat de twee mannen dezelfde route reden zoals de videocamera’s aantoonden. En dat was precies het gebied waar Boechi op 9 december werd vermoord.

Zimmerman ontkende dat hij het het betreffende nummer gebruikte, maar Coffie en Zimmerman’s ex-vriendin Lizzy verklaarden dat ze Zimmerman hadden gebeld op dat nummer dat de zendmasten aangaven. Later bleek dat het nummer in de telefoon zat, die de politie van Zimmerman in beslag had genomen.

Het bleek dat Zimmerman het nummer gebruikte, maar na 9 december de simkaart had verwisseld voor een ander nummer. De politie onderzocht alle nummerwijzigingen en constateerde dat Zimmerman’s telefoon in de auto was met Coffie op de dag dat Coffie de witte Hyundai bestuurde, vanuit welke auto de schoten waren gelost. Het Openbaar Ministerie liet Zimmerman’s telefoon onderzoeken en ontdekte dat hij de simkaart met het betreffende nummer had.

Er waren meer getuigen. Een vrouw van familie J. verklaarde ook. Volgens deze getuige zat ze in de auto met Zimmerman’s ex-vriendin en ze reden samen rond om te chillen in de auto. Ze gingen Lizzy ophalen in een Toyota Corolla om samen rond te rijden.

Op een gegeven moment op de dag van de moord belde Zimmerman zijn ex-vriendin Lizzy om haar naar Gato te laten komen. Toen zou Zimmerman tegen Lizzy hebben gezegd dat er iets was gebeurd en dat hij de artiest Boechi Windster had vermoord.

Zimmerman ontkende alle verklaringen en zei dat het in werkelijkheid Coffie was die haar had opgehaald, maar hij was niet gegaan. Hij was ziek die avond, maar merkte op dat Coffie in de auto zat met meer mensen en dat ze aan het drinken waren. Het Openbaar Ministerie ondervroeg Zimmerman’s ouders, die verklaarden zich niet goed te herinneren of hun zoon ziek was.

Verklaring

De snelle oplossing van de moordzaak Boechi Windster hing vrijdag mede af van wat Zimmerman zou verklaren in de rechtbank, maar uiteindelijk bleef Zimmerman volhouden dat hij onschuldig is. Op de eerste pro forma zitting in juni wezen de twee verdachten nog naar elkaar. Volgens Coffie schoot Zimmerman vanuit het niets. Maar volgens Zimerman, is er een opdrachtgever, voor wie beiden werkten.

Zimmerman bevestigde tijdens die zitting, dat hij een verklaring zou afleggen. Maar vrijdag werd duidelijk dat Zimmerman geen enkele verklaring heeft afgelegd. Hij ontkende categorisch betrokken te zijn bij de moord. Churandi Coffie weer precies wie het plan heeft gemaakt en betaald heeft voor de executie van Boechi. Coffie heeft op twaalf gelegenheden een verklaring afgelegd in de zaak.

Coffie gaf gisteren toe dat hij het voertuig bestuurde op de bewuste avond waarin ze drie keer langs Boechi reden, voordat het voertuig werd geparkeerd en de man achterin, Chris Zimmerman, de schoten loste op Windster. Volgens Zimmerman wil Churandi Coffie nu alles op hem afschuiven en doen alsof er een overval was gepland. Hij concludeerde vrijdag dat alle getuigen en technisch bewijs tegen hem waren vervalst.