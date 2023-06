Verdachten in de moordzaak Boechi zijn aangekomen op Curaçao

WILLEMSTAD – Vanochtend zijn de verdachten in de moordzaak van Boechi met een vlucht van DiviDivi vanuit Bonaire naar Curaçao gebracht. De verdachten zitten in voorarrest in de gevangenis op Bonaire. Het gaat om Churendi C. en hoofdverdachte, Chris Z.

Churendi C. werd op 7 april in Nederland gearresteerd. Op 26 april arresteerden de autoriteiten op Curaçao de tweede man in deze zaak, Chris Z. Hij werd gearresteerd in een huis aan de Mexicoweg in Seru Fortuna.

Moord

Ruchendell ‘Boechi’ Windster werd op 9 december vorig jaar op de Rooseveltweg doodgeschoten. Hij kwam uit Tilburg, maakte muziek in het Papiaments en was op Curaçao voor optredens. De moord vond plaats na een optreden in Santa Maria.

De 24-jarige Chris Z. zou de kogels hebben afgevuurd. De tweede verdachte, Churendy C. was volgens de politie de bestuurder van de auto, waarmee Chris Z. ontkwam.

Regiezitting

Een team van de gevangenis en een arrestatieteam hebben de verdachten tijdens de vlucht begeleid. Ochtendkrant Èxtra was erbij om foto’s te maken. Met twee jeeps werden ze naar het detentiecentrum gebracht.

De zaak wordt morgen ‘pro forma’ behandeld in een zogenaamde regiezitting. Dan zal er een datum voor de volledige behandeling van de zaak worden vastgesteld. Eventuele onderzoekswensen door de verdediging worden aan de rechter voorgelegd. Mogelijk dat de advocaten vragen om de voorlopige detentie op te heffen.