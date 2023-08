Verdachten steekpartij zomercarnaval Rotterdam krijgen week om zich te melden

Geschatte leestijd: 2 minuten

ROTTERDAM – Als de verdachten van de steekpartij in de Witte de Withstraat tijdens het Rotterdamse Zomercarnaval zich niet binnen een week melden, dan verspreidt de politie foto’s waarop ze herkenbaar in beeld zijn. De politie is op zoek naar vier getuigen.

Een ruzie was op de avond van zaterdag 29 juli waarschijnlijk de aanleiding voor het incident in een drukke uitgaansstraat in het centrum van de stad. Een 29-jarige man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden.

De politie heeft beelden van de verdachten. Op een van de foto’s is een man te zien met een mes in zijn handen. Hij wordt verdacht van het steken. Te zien is ook dat de verdachte zijn shirt heeft uitgedaan. De andere drie mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging.

Drie van de vier verdachten zijn eerst nog geblurd in beeld gebracht omdat zij mogelijk minderjarig zijn. Zij krijgen van de politie een week om zich te melden, daarna komen er ook van hen foto’s waarop ze herkenbaar zijn.

Tijdens het zomercarnaval waren nog twee schietincidenten. Op zaterdagmiddag vuurde iemand een schot af. Daarbij vielen geen gewonden. Vorige week is hiervoor een 16-jarige jongen uit Spijkenisse aangehouden.

De andere schietpartij was op de hoek van de Coolsingel en de Van Oldenbarneveltplaats. Hierbij raakte een 21-jarige Limburger gewond. De verdachte, een 26-jarige man, werd door de politie neergeschoten, maar overleefde dat.