Verdubbeling groenten en fruit uit Venezuela naar Aruba

ORANJESTAD – Nadat Aruba onlangs de eerste lading fruit en groenten uit Venezuela heeft ontvangen, is deze levering de afgelopen weken voortgezet. Arubaanse douanerapporten en documenten in Venezuela bevestigen dit. In de eerste week van juni werd voor ongeveer 30.000 kilo geïmporteerd. In de tweede week van juni was dit 70.000 kilo, een stijging van meer dan 100 procent.

Mogelijk heeft de stijging van de import een prijsverlaging voor landbouwproducten tot gevolg.

Voedselzekerheid op Aruba is belangrijk. Een consistente en voldoende toevoer van voedsel van voedingskwaliteit is essentieel om de Arubaanse bevolking gezond te houden. De kosten van levensonderhoud zijn een kritische factor voor die levenskwaliteit, en de prijs van voedsel is een belangrijke factor.

Handelsvoordelen met nabijgelegen landen leiden tot verlaging van de transportkosten, wat helpt om de prijzen van producten te verlagen en helpt om snel te reageren op mogelijke voedselcrises.