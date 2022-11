Verenigde Staten schrappen deel sancties Venezuela

CARACAS – De regering en de oppositie van Venezuela hebben zaterdag in Mexico een akkoord getekend voor meer sociale zekerheid. Nu de twee partijen weer met elkaar praten, hebben de Verenigde Staten besloten een deel van de sancties tegen het land te laten varen.

In Mexico gingen afgevaardigden van president Nicolás Maduro en de oppositie weer met elkaar om tafel nadat de onderhandelingen maanden stil hadden gelegen. Het akkoord richt zich volgens de VS onder andere op onderwijs, gezondheid en voedselzekerheid.

In 2019 riep Maduro zichzelf tot winnaar uit van de verkiezingen, maar volgens de oppositie waren die oneerlijk verlopen. Een groot aantal landen erkent oppositieleider Juan Guaidó als de echte president van het land.

Maduro heeft altijd ontkend dat de verkiezingen niet in de haak waren en hield vast aan de macht. De hoop is dat de gesprekken ook zullen leiden tot eerlijke verkiezingen in 2024.

De VS zien het akkoord als een stap in de goede richting “om het lijden van het Venezolaanse volk te verlichten en om de democratie te herstellen”. Ze schrappen daarom een aantal sancties en geven bijvoorbeeld het bedrijf Chevron een vergunning om weer olie te importeren uit Venezuela.

Olievoorraden

Het besluit om sancties te schrappen moet volgens de krant El Pais gezocht worden in de wens om de olievoorraden weer te stimuleren.

Nu de gasprijzen stijgen en de winter op komst is, hoopt de regering-Biden dat de Venezolaanse leider zal samenwerken met particuliere multinationale energiebedrijven om de productie te verhogen.

De enorme oliereserves van Venezuela hebben de interesse gewekt van de Verenigde Staten en West-Europa, vooral sinds de olieprijzen omhoog zijn geschoten na de Russische invasie van Oekraïne.

“Het versoepelen van sancties is op dit moment urgenter voor de Verenigde Staten dan voor Venezuela”, zegt econoom en universiteitsprofessor Víctor Álvarez tegen El Pais.

Olievoorziening

“Biden is bereid mensenrechtenschendingen in landen als Venezuela of Saoedi-Arabië over het hoofd te zien, om de olievoorziening voor Amerikanen en hun Europese bondgenoten veilig te stellen.”

Energiemultinationals zoals Chevron en Repsol hebben in hun respectieve landen – de Verenigde Staten en Spanje – gelobbyd om de sancties tegen Venezuela op te heffen, zodat ze vrijelijk kunnen bieden op gas- en olieconcessies zonder risico op juridische gevolgen.

Er wordt gespeculeerd dat andere grote Amerikaanse en Franse bedrijven graag deals willen sluiten met de Venezolaanse regering, mochten de westerse sancties – die werden opgelegd om mensenrechtenschendingen aan banden te leggen en Maduro uit de macht te dwingen – worden opgeheven.

Álvarez is van mening dat Maduro binnenkort verzoenende gebaren zal maken om de sancties op te heffen. Hij kan politieke gevangenen vrijlaten of verboden voor politici van de oppositie opheffen.

“Op dit moment zouden deze maatregelen geen significante kosten met zich meebrengen voor het Chavisme.” Maduro en het leger hebben de macht stevig in handen.