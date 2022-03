Verenigde Staten willen andere aanpak vluchtelingencrisis Venezuela

10 Gedeeld

Karin Tobin

De Verenigde Staten zijn van plan om een ‘pijplijn’ voor Venezolaanse vluchtelingen naar Mexico, Canada en de Verenigde Staten te creëren ten behoeve van hervestigingsprogramma’s en om werklozen te matchen met de behoefte aan arbeid in deze landen.

Dit werd gisteren aangegeven door Katie Tobin, Senior Director voor Grensoverschrijdende Veiligheid bij de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad. Dat deed ze tijdens een mediabriefing met regionale media over de recente ontwikkelingen met betrekking tot Venezuela en het bezoek van president Biden aan Colombia.

“We worden geconfronteerd met een historische ontheemdingscrisis met zeven miljoen mensen die ontheemd zijn tussen Venezuela en andere landen. Weinig landen zijn zo zwaar getroffen als Colombia”, aldus Tobin.

Biden prees Colombia voor het accepteren van twee miljoen mensen en erkende dat er veel meer nodig is om landen als Colombia te ondersteunen. “Dat land staat in de frontlinie staat van de vluchtelingen- en migratiecrises en de migratie-uitdagingen daar vereisen dat iedereen samenwerkt.”

Huidige voet

Tobin zei dat Biden het bezoek gebruikte om op te roepen tot een nieuw kader voor hoe regionale landen collectief migratie op het westelijk halfrond kunnen beheren. Canada en Mexico zijn vastbesloten om zich hierbij aan te sluiten en de VS hebben hierover contacten gelegd met landen over het hele halfrond omdat doorgaan op de huidige voet geen optie is.

“Ons doel is om in juni in Los Angeles, wanneer de VS gastheer is van de Summit of the Americas, een regionale verklaring over migratie en bescherming te ondertekenen. We zullen de komende maanden samenwerken met overheden en andere belangrijke belanghebbenden om dit raamwerk te ontwikkelen.”

Tobin zei dat de VS de noodzaak erkennen om het delen van verantwoordelijkheid in de regio te versterken.

Hervestiging

“Een manier waarop we dat kunnen doen en irreguliere migratie terugdringen en veilige, meer humane routes bieden, is de hervestiging van vluchtelingen. Dus we zullen kijken hoe de VS en andere regeringen Venezolaanse vluchtelingen een pijpleiding kunnen geven naar formele hervestigingsprogramma’s’, zei ze.

“We zien ook hoe reële kansen met een tekort aan arbeidskrachten in veel landen – de VS, Canada, Mexico – hoe we kunnen matchen met degenen die werkloos zijn en migreren om banen te vinden in landen die dringend arbeidskrachten nodig hebben.”

“Dus arbeidsmobiliteit is een ander aandachtsgebied als het gaat om legale trajecten… we zullen kijken naar andere regeringen in de regio om te zien hoe we kunnen samenwerken om formele kanalen te creëren voor tijdelijke arbeidsmogelijkheden”, aldus Tobin.