Algemeen Vergrijzing zet door op Curaçao Dick Drayer 20-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De bevolking van Curaçao vergrijst verder en telt minder jongeren dan ooit, volgens de eerste resultaten van de Census 2023 die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn gepubliceerd. De cijfers laten een duidelijke toename zien van het aantal ouderen en een afname van jongeren tot 15 jaar.

In 2023 is bijna een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. In 2011 was dit nog net geen veertien procent, en in 1960 lag dit percentage zelfs slechts op bijna vijf procent​. De gemiddelde leeftijd van de bevolking is inmiddels gestegen naar boven de 45 jaar​. Dit komt volgens het CBS door een combinatie van een afname in geboortecijfers en een hogere levensverwachting door verbeterde medische zorg en gezondere leefstijlen.

Het aandeel jongeren tot 15 jaar is afgenomen van bijna twintig procent in 2011 naar iets meer dan veertien procent in 2023​. Deze daling wordt ontgroening genoemd en heeft invloed op de bevolkingspiramide, waarvan de basis smaller wordt​.

Migratie

De totale bevolking van Curaçao groeide in twaalf jaar tijd met 3,5 procent naar bijna 156.000 inwoners​. Migratie speelt hierbij een belangrijke rol; vooral het aandeel personen met een Venezolaanse of Colombiaanse achtergrond nam toe​. De meeste inwoners, 75,4 procent, zijn geboren op Curaçao​.

Naast de vergrijzing is er ook een daling te zien in de gemiddelde huishoudgrootte, die afnam van 2,7 personen in 2011 naar 2,5 personen in 2023​.

Het CBS benadrukt dat deze trends belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van het eiland, zoals op het gebied van zorg, werkgelegenheid en onderwijs.

Download hier de publicatie van het CBS

33