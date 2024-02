Verhoging AOV kost 45 miljoen extra

WILLEMSTAD – Een verhoging van het ouderdomspensioen AOV met honderd gulden kost de Curaçaose overheid een extra bedrag van 45 miljoen gulden. Dat zegt minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ruthmilda Larmonie-Cecilia.

De maatregel is onderdeel van haar streven om elke burger een inkomen te bieden dat ten minste gelijk is aan het bestaansminimum. De Sociale Verzekeringsbank SVB is verzocht de financiële impact van deze verhoging te berekenen. Het aantal AOV-ontvangers ligt op ongeveer 52.000.

In het verleden zijn pogingen ondernomen om via wetgeving mensen met een minimumloon op zijn minst het bestaansminimum te laten verdienen, maar deze inspanningen hebben niet tot concrete resultaten geleid. De huidige sociale en economische omstandigheden maken het volgens Larmonie-Cecilia moeilijk om deze doelstelling te bereiken.

Binnen het kader van het Landspakket wordt gesproken over hervormingen in de sociale fondsen om de toekomstige richting te bepalen. Ook de indexering van de AOV, die afhankelijk is van daadwerkelijke economische groei, is een punt van aandacht. Er wordt in augustus geëvalueerd of economische groei indexering mogelijk maakt, ondanks eerdere berichten van het CBS dat de groei van vorig jaar niet toepasbaar was voor indexering.

Op dit moment ontvangen AOV-ontvangers, als hun enige inkomstenbron, een maandbedrag van 862 gulden, met een aanvullende compensatie van de overheid die het totaal op 1.031 gulden brengt. Dit is afhankelijk van het aantal opgebouwde jaren.