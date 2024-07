Onderwijs Verhoging kledinggeld voor schoolgaande kinderen op Curaçao Redactie 25-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het kledinggeld voor schoolgaande kinderen voor het komende schooljaar wordt verhoogd met honderd gulden. Hierdoor ontvangen ouders met kinderen die in aanmerking komen voor de regeling in de tweede helft van deze maand een bedrag van tweehonderd gulden per kind. Dat maakt het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn bekend.

De uitbetaling vindt morgen plaats, op 26 juli. Ouders en verzorgers met een inkomen onder het minimumloon kunnen vanaf 1 augustus 2024 een aanvraag indienen.

Volgens de regeling komen ouders of verzorgers in aanmerking voor het kledinggeld als zij een onderstanduitkering ontvangen of een inkomen onder het minimumloon hebben. Het kind moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Curaçao.

Kinderen van buitenlandse ouders moeten een geldige verblijfsvergunning hebben en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Curaçao. Daarnaast moet het kind vallen onder de leerplichtwet en een door de overheid gesubsidieerde school bezoeken, met een leeftijd tussen de 4 en 18 jaar.

