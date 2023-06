Verhoogde vraag en technische problemen zorgen voor delicate stroomvoorziening op Curaçao

WILLEMSTAD – Aqualectra kan door het extreem warme weer en een aantal onderhoudsissues de grotere vraag naar stroom niet aan. Een van de gevolgen is dat er de komende dagen mogelijk geschakeld moet worden, zodat iedere wijk een deel van het ongemak gaat dragen.

Het eiland ervaart momenteel een extreem hete periode, waardoor er minder wind is en de windturbines minder elektriciteit kunnen produceren. Deze situatie heeft ook geleid tot een hogere dan gebruikelijke vraag naar elektriciteit, met een piek van 126.3MW op 1 juni, een cijfer dat dicht bij het hoogste in de afgelopen vijf jaar ligt.

Bovenop de grotere vraag naar stroom heeft de stroomproducent problemen met een gasturbine, die dient als de back-up en noodstroomvoorziening. De unit heeft technische problemen ondervonden en heeft daarom onderhoud nodig. Ondanks dat de turbine doorgaans minder gebruikt wordt vanwege de hogere stroomkosten, zijn er dit weekend inspanningen geleverd om deze betrouwbaar in werking te stellen.

Daarnaast zijn drie-eenheden momenteel in onderhoud als onderdeel van de reguliere planning. Deze eenheden wachten op vervangende onderdelen om vervolgens terug te kunnen keren naar de stroomproductie.

Om deze uitdagingen aan te pakken, is er hulp gevraagd aan de Curacaose Refinery (RdK) om de gasunit bij de CRU-installatie te starten.

Schakelen

Aqualectra heeft wijzigingen aangebracht in de volgorde van stroomonderbrekingen, rekening houdend met recente ervaringen waarbij het automatische schakelsysteem meerdere keren werd geactiveerd. De nieuwe volgorde van stroomuitval zal bepaalde gebieden in drie fasen beïnvloeden, in een poging de overlast voor de bevolking zo veel mogelijk te beperken.

De nieuwe volgorde van stroomuitval is als volgt:

In de eerste fase zullen Blauw, Blue Bay, Boca, Klein Sint Michiel, Sint Michiel Liber, sociale huizen in Sint Michiel, Jandoret, deel van Grote Berg, Ilandweg, Weis, Rancho en Schelpwijk worden getroffen.

Tijdens de tweede fase zullen Noord Rozendaal, Heintjekool, Providensiaweg, Haitiweg, Bahamasweg, Mayaguanaweg, The Bottomweg, Noorwegen, Kanga, Churchil Plaza, Dein, Zapateer, Bonam, Erosweg, Oost Jongbloed, Seru Molina, Scherpenheuvel, Kruit Huis, het industrieterrein Klein Kwartier, Seru Lora, Santa Rosa, Seru Molina, Esperanza, deel van Cadushistraat, Weto, Klundert, Kwartje, Janboos, Sint Thomas, Kent U Zelf en Oude Water van stroomuitval worden getroffen.

Tenslotte, tijdens de derde fase zullen Goede Hoop, Cabo Verde, Mahuma en Mahuma West, Santa Maria, Kura Piedra, Salsbachweg, Lousianaweg, Juan Hatoweg, Utilaweg, Brazilweg, Schonegevelstraat, Toni Koenchi, Labadra, Las Almas, Costa Firma, Barbouquet, de Vrije Zone Kon. Plein, Emmastad, Belastingkantoor, Sun Valley, Sunset Heights, deel van Schelpwijk, Brievengat tegenover SDK, Groot Kwartier, Matancia, Corrie, Trai Seru, deel van Brievengat, Rancho, Plantersrust, Roodeweg, Recreation Park, Colon, Kranshi, Renata Medisch Centrum, Nijlweg, Gasparitu, MIL, Pater Blomweg, Habaai, Seru Domi, Seur Gerardweg, Mundo Nobo en El Señorial te maken krijgen met stroomuitval.