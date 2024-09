Economie Verhuizing Marshe Nobo van start Redactie 03-09-2024 - 2 minuten leestijd

Marche nobo foto thisistuna

WILLEMSTAD – De verhuizing van de ondernemers van Marshe Nobo is begonnen. De eerste groep van vijf ondernemers heeft al haar intrek genomen op de tijdelijke locatie, zo meldt Fundashon Marshe. De verhuizing gebeurt gefaseerd, om een soepel en gestructureerd proces te waarborgen.

De renovatie van Plasa Nobo draagt bij aan de modernisering, verbetering van de hygiëne, en het verhogen van de veiligheid voor zowel gebruikers als bezoekers van de Plasa. Deze renovatie omvat onder meer het vervangen van alle pilaren in het gebouw, een taak die niet was voorzien bij de start van het project, maar essentieel blijkt voor de stabiliteit en veiligheid van het gebouw.

Plasa Nobo, met zijn unieke ontwerp en centrale locatie in Punda, is een vitaal onderdeel van het stadscentrum. Sinds de opening in 1975 heeft het gebouw niet het nodige onderhoud gehad, wat heeft geleid tot een slechte staat van onder meer het dak, de pilaren, het betonwerk, en de elektrische installaties. De huidige werkzaamheden zijn gericht op het dringend aanpakken van deze problemen, om de Plasa niet alleen veiliger, maar ook aantrekkelijker te maken.

Verhuisplan

In samenwerking met verschillende stakeholders en na overleg met de betrokken ondernemers, heeft Fundashon Marshe een gedetailleerd verhuisplan opgesteld. Na de eerste groep op 15 augustus, volgden er in de dagen daarna steeds meer ondernemers. In totaal gaat het om 78 ondernemers die hun vertrouwde plek in Marshe Nobo tijdelijk verruilen voor locaties aan onder andere de Sha Capriles Kade, Plenchi Wilson Papa Godett (bij het Postkantoor), de Wolkstraat, Prinsenstraat, Hanchi Vi Coco, De Ruyterkade en het Waaigat.

Tijdens de renovatie nodigt Fundashon Marshe iedereen uit om de ondernemers te blijven bezoeken op hun tijdelijke locaties. Hoewel de renovaties naar verwachting ongeveer een jaar in beslag gaan nemen, blijven de ondernemers actief en toegankelijk voor hun klanten. Dit is een cruciaal moment voor de markt, waarin steun voor de lokale ondernemers een belangrijke rol speelt in het succes van de nieuwe Marshe Nobo.

