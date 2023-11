Dode bij frontale botsing voorbij Barber

BARBER – Bij een frontale botsing tussen twee auto’s is vanochtend even na zessen een dode gevallen. Dat gebeurde op de Kaminda Próspero “Popo” Rojer, nabij Hòfi Apostel, net voorbij Barber.

Twee andere personen raakten gewond, van wie een ernstig. De vrouw, die overleed is de 47-jarige Minerva Janzen, geboren op Curaçao op 26 december 1975.

In de KIA Cerrato zaten twee inzittenden, die naar het ziekenhuis zijn vervoerd, de andere auto had één inzittende. Volgens ochtendkrant Èxtra was de overleden vrouw slechts één straat verwijderd van haar huis.

Minerva is het dertiende dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar.