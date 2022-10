Verkeersdode is 74-jarige Rignald Francisca

WILLEMSTAD – Bij het ernstige ongeluk tussen drie auto’s gisteren op de kruising Schottegatweg West en de Bermudaweg is de 74-jarige Regnald Feliciano Francisca overleden.

Hij zat naast de bestuurder te wachten om de Schottegatweg op te rijden. Het ongeluk gebeurde tussen twee andere auto’s, maar de chauffeur van een van die auto’s verloor de macht over het stuur en boorde zich in de rechterkant van de auto waar Francisca zat.

Volgens de Èxtra functioneerden de verkeerslichten op het moment van het ongeluk niet. Een uur daarna gingen de lichten weer aan.

Rignald Francisca is het 21ste dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar. Daarmee is 2022 nu al het dodelijkste jaar voor wat het verkeer betreft sinds Curaçao een autonoom land werd in het Koninkrijk in 2010. In 2015 kwamen twintig mensen om in het verkeer.