Verkeersdode op de Schottegatweg kruising Bermudaweg

WILLEMSTAD – Bij een ernstig ongeluk tussen drie auto’s op de kruising Schottegatweg West en de Bermudaweg is vanochtend even na negen uur een dode gevallen.

Er zijn meer mensen gewond geraakt, waaronder een klein kindje.

Volgens de Èxtra waren de verkeerslichten op de kruising al enige dagen buiten gebruik. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De verkeerslichten gingen overigens vlak na het ongeluk weer aan.

Het omgekomen slachtoffer is het 21 ste dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar. Daarmee is 2022 nu al het dodelijkste jaar voor wat het verkeer betreft sinds Curaçao een autonoom land werd in het Koninkrijk. In 2015 kwamen twintig mensen om in het verkeer over twaalf maanden.