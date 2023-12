Verkeersmaatregelen in Willemstad tijdens oud en nieuw

WILLEMSTAD – Ter voorbereiding op de viering van oud en nieuw in Willemstad, heeft de politie vandaag een reeks verkeersmaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn bedoeld om de openbare orde te handhaven en een vlotte verkeersdoorstroming rond de festiviteiten te garanderen.

Vanaf 22.30 uur op 31 december tot 01.30 uur op 1 januari is er een verbod voor gemotoriseerd verkeer, fietsen en voetgangers op de Juliana-brug in beide richtingen. Uitzonderingen worden gemaakt voor hulpdienstvoertuigen.

Ook op de Arubastraat, vanaf het kruispunt met de Hoogstraat richting de Juliana-brug, is geen gemotoriseerd verkeer toegestaan. Deze beperking geldt eveneens voor het deel van de Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard dat naar de Juliana-brug leidt.

Bovendien is de Emma-brug tijdens de jaarwisseling alleen toegankelijk voor voetgangers. Het plaatsen van stoelen, banken of andere voorwerpen op de brug is niet toegestaan, evenals het afsteken van vuurwerk.

Deze maatregelen zijn essentieel voor de veiligheid tijdens ‘Ban tende tiru den union‘, een traditionele viering waarbij het nieuwe jaar wordt ingeluid met luide knallen, vergelijkbaar met vuurwerk. Dit unieke culturele aspect van de viering in Curaçao brengt veel mensen op de been en vereist daarom extra aandacht voor openbare veiligheid en verkeersregulatie.

Bewoners en bezoekers van Willemstad worden aangemoedigd om alternatieve routes te plannen en rekening te houden met de tijdelijke verkeersbeperkingen. De politie benadrukt het belang van deze maatregelen voor een veilige en plezierige viering van oud en nieuw.