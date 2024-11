Politie en Justitie Verkeersslachtoffer overlijdt na ongeval op Schottegatweg-West Dick Drayer 18-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een man die op 11 november betrokken was bij een ernstig verkeersongeval op de kruising van de Schottegatweg-West en Sto. Domingoweg, is gisteren, 17 november, aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer overleed omstreeks 05.10 uur in het Curaçao Medical Center.

Het ongeval gebeurde afgelopen maandag rond 11.27 uur, toen de bestuurder de controle over zijn voertuig verloor en tegen een verkeerslichtpaal botste. De exacte oorzaak van het verlies van controle wordt nog onderzocht door de politie. Het slachtoffer werd destijds met ernstige verwondingen naar de Spoedeisende Hulp gebracht.

Na bijna een week van medische behandeling werd de politie zondagmorgen geïnformeerd dat de man was overleden als gevolg van de opgelopen verwondingen. Het onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeval loopt nog.

De man, wiens identiteit nog niet is vrijgegeven, is het vijfde dodelijke slachtoffer op Curaçao in het verkeer dit jaar.

364