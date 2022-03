Verkiezingen Gemeenteraad 2022: Dit zijn de Curaçaose kandidaten die dit jaar meedoen

1 Delen

AMSTERDAM – Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen waren er maar een handjevol Caribische kandidaten. Dit jaar blijken het er fors meer te zijn. John Samson van Caribisich Netwerk zocht ze op. Hier een overzicht van de Curaçaose kandidaten.

Amsterdam

Isaura Carrilho, Denk Amsterdam (#4)

Herinner je haar nog? Vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen waren Isaura Carrilho en Jorien Wuite de enige twee Caribische kandidaten. “Ik zou niet zeggen dat politiek mijn passie is, want ik wil geen beroepspoliticus worden. Maar ik kan niet aan de zijlijn staan. Ik zie dat er een steeds grotere kloof ontstaat in al die verschillende gemeenschappen in Nederland. Ik heb als jongere echt de behoefte dat wij gehoord worden en dat we jongeren ook gaan bewegen om van zich te laten horen. We moeten meegaan met de tijd. Dus voor mij is dit meer een roeping om de gemeentepolitiek in te gaan.”

Isaura Carrilho is deels opgegroeid op Curaçao en in Amsterdam. Ze is een groot liefhebber van de Caribische zee, van boeken lezen en ze schrijft zelf ook gedichten. Ze werkt als adviseur Landen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Charlie Helmijr, Bij 1 in Amsterdam (#10)

“We worden vaak klein gehouden; mensen die Maxim of Jacobine heten, krijgen hier meer kansen. Ik wil dat mensen van kleur, mensen met een beperking en queer mensen een stem krijgen. Heel vaak zijn dit de groepen die in onze samenleving het hardst worden geraakt door de politiek. Er worden door de politiek beslissingen genomen, zonder dat politici beseffen wat voor impact dat heeft voor deze groepen. Ook Caribische mensen dus.”

Charlie Helmijr is communicatie-adviseur, geboren op Curaçao, ‘liefhebber van debatten en discussies’ en was in de afgelopen jaren weleens te horen in programma’s op NPO Radio 1. Hij kan gebarentaal en werkt als woordvoerder van Tweede Kamerlid Sylvana Simons en Bij1.

John Leerdam, PvdA stadsdeel Zuidoost (lijstduwer)

Een bekende: John Leerdam hij was Tweede Kamerlid namens de PvdA (2003-2012) en voorzitter van de Caribische belangenbehartiger Ocan. Naast raadsleden voor een grote stad, zijn er ook per stadsdeel commissies. Voor stadsdeel Zuidoost is hij verkiesbaar. “Woon je in Zuidoost en wil je stemmen op stabiliteit, betrokkenheid en creativiteit? Stem dan op mij! Ik sta voor een politiek die naast bewoners staat en mensen in hun kracht zet. Door elke dag te vieren wie je wilt zijn en op te staan tegen verdeeldheid en angstzaaiers.”

Leerdam werkt nu als adviseur bij Amsterdamse Kunstraad en is artistiek- en projectleider van de Black Achievement Month in Nederland. Daarnaast coacht hij ‘nieuwe politieke talenten’.

Rotterdam

Duer Dania, D66 in Rotterdam (#10)

“Het is wel heel gek dat er juist in Rotterdam geen Caribische politicus in de gemeente is. We komen regelmatig in het nieuws, maar dan negatief. We hebben iemand nodig die tegengeluid geeft en daarom ga ik de politiek in. We zijn onderbelicht als het gaat om de positieve dingen. Ook wij verdienen goede representatie. Als Caribische gemeenschap moeten we zelf de punten die wij belangrijk vinden op de politieke agenda zetten. Anderen moeten dat niet voor ons bepalen. Laat je stem niet verloren gaan!”

Duer Dania deed tijdens zijn studie in Nederland stage in de Tweede Kamer en heeft gewerkt op het Curaçaohuis in Den Haag voor de communicatie-afdeling. Hij werkt bij Defensie als procescoördinator IT. Het liefst gaat hij elk jaar met vakantie naar Curaçao waar zijn familie woont.

Kenville Kleinmoedig, GroenLinks Rotterdam (#33)

“Rotterdam is een multiculturele stad, maar wel zonder een vertegenwoordiger die jong is of uit de andere delen van het Koninkrijk komt. Er is niemand zich uitspreekt over onze belangen, over onze uitdagingen in deze gemeente. Met jouw steun wil ik werken aan betaalbare huisvesting voor studenten, starters en gezinnen. Dat studenten financiële begeleiding krijgen, zodat ze niet in de schulden belanden of problemen krijgen met de belasting. Ik wil werken aan gelijkwaardigheid, voor een Rotterdam waarin jouw naam, geboorteland of overtuiging niks uitmaakt. Een stad waarin jij jezelf kunt zijn.”

Kenville Kleinmoedig studeert International Business aan de Hogeschool Rotterdam. Hij heeft in het verleden op Curaçao meegedaan aan de Statenverkiezingen namens de MAN. Tegenwoordig is naast hij kandidaat ook de campagneleider van GroenLinks Rotterdam.

Utrecht

Bina Chirino, ChristenUnie (#2)

Als voorzitter van Perspectief, de jongerenafdeling van ChristenUnie, is Bina Chirino een bekende in de landelijke politiek. “In mijn studentenleven ging ik besturen bij een vereniging. Wat mij opviel: er lijkt niemand op mij. Tegelijkertijd waren er allerlei misstanden in het onderwijs als het gaat om ongelijkheid en de afschaffing van de basisbeurs. Als de politiek hierover gaat, dan ga ik zelf maar de politiek in. Ga vooral stemmen. Bij ons thuis is het heel gebruikelijk, maar verder in de familie en in mijn omgeving zie ik dat niet iedereen gaat stemmen. Ook bij de Caribische gemeenschap in Utrecht zie je dat terug. Op welke partij, dat is aan jou. Maar informeer je. Ik ervaar dat sommige verhalen of ervaringen niet meespelen in de politiek. Toen ik net voorzitter werd, werd er gesproken over Black Lives Matter in de Tweede Kamer. Maar je zag geen zwarte mensen in de Kamer. Ik wil zichtbaar zijn in de politiek.”

Bina Chirino heeft zowel familie op Bonaire en Curaçao. Ze heeft Taal- en Cultuurstudies gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, waar ze ook lid was van de universiteitsraad.

Leroy Lucas, GroenLinks Utrecht (#12)

“Mijn boodschap is: ga stemmen! Ik heb gemerkt dat vele van onze broeders en zusters niet stemmen, omdat ze niet meer in de politiek geloven. Er is veel wantrouwen onder ons. Dit wordt natuurlijk versterkt door het toeslagenschandaal waarin wij doelgericht gepakt werden. Maar ze willen juist dat we gedemotiveerd raken, terwijl juist wij alles te verliezen hebben als we onze stem niet laten horen. De liberale rechtse stroming draagt ons absoluut geen warm hart toe. Hun achterban stemt wél trouw, omdat ze weten dat daar hun macht zit. Wij hebben óók macht, maar moeten wakker worden. Het is tijd. In GroenLinks heb ik gelijkgestemden gevonden die samen met mij dit ook willen realiseren.”

Leroy Lucas was in de afgelopen jaren weleens te horen op NPO Radio 1 in discussies over het koloniaal verleden van Nederland. Hij noemt zichzelf een geek; is fan van Marvel, DC en hiphop. Pastech’i karni is zijn favoriete delicatesse.

Dylan Romeo, D66 in Den Haag (#15)

Representatie is voor Dylan Romeo de belangrijkste reden om in de politiek te gaan. “Op de basisschool was ik de enige leerling van kleur. Ik merkte hoe anders er tegen mij werd gekeken en gesproken. Dat raakt je als je zo jong bent. In Den Haag hebben we een hele grote groep Caribische mensen, maar ik zie al jaren helemaal geen vertegenwoordiger. Ook wij moeten op onze eigen manier van ons laten horen in de politiek. Ik wil het voorbeeldfiguur zijn die zijn stem laat horen, op onze eigen manier.”

Hij is sinds zijn vijftiende al lid van D66; inmiddels is hij voorzitter van de Caribische afdeling van D66. Romeo is communicatie-adviseur en een grote liefhebber van het basketbal. Hij heeft meer dan acht jaar lang op allerlei niveaus gespeeld, waaronder voor het nationale team van Nederland. Zijn ouders komen uit Curaçao en praten thuis veel over de politiek. Dylan Romeo staat op plek nummer 15 van D66 Den Haag.

Eindhoven

Gisèle Mambre, GroenLinks Eindhoven #15

Gisèle Mambre wil zich hard maken voor cultuur, rechtvaardigheid en diversiteit in de meest intersectionele zin van het woord. “Rechtvaardigheid en gelijkheid zijn mijn drijfveren. Ik geloof in het mooier en beter maken van de wereld waarin we leven. Dat doe ik door onderbelichte verhalen te vertellen en mensen samen te brengen. Ik zet me in voor diversiteit in de meest intersectionele zin van het woord en ik werk samen met verschillende organisaties in de culturele sector.”

Gisèle is geboren en getogen op Curaçao. Ze kwam op haar achttiende naar Nederland met de bedoeling om leraar te worden. Ze werd journalist. Vertrok van Zwolle naar Purmerend om zich via Amsterdam in Eindhoven te vestigen. Vanwege de liefde; in eerste instantie voor haar vriend en ook voor de stad.

Groningen

Jahir Scoop, PvdA Groningen (#10)

“Als Caribische gemeenschap kun je sterker staan door strategisch te stemmen”, vindt Jahir Scoop. Politiek is zijn passie. “Altijd al politieke ambities gehad, maar nooit gedacht aan de gemeentepolitiek. Tot ik een keer bij de partijbijeenkomst van de PvdA was en zag hoeveel ik kon betekenen. Ook voor de Caribische gemeenschap. Dat ze überhaupt naar de stembus gaan, bijvoorbeeld. Wat ik zo bijzonder vond, is dat met de campagne op straat iemand dan tegen me zegt: ‘Jij lijkt op mij, dus ik ga op je stemmen.’ Representation matters! Ik wil in de politiek vooral teruggeven aan de maatschappij.”

Jahir Scoop is gezondheidswetenschapper, werkt in de zorg en houdt van filosofie. Van het mbo naar de universiteit. Commissielid bij CNV, een van de grootste vakbonden. ‘Een echte newsjunkie’ en volgt ook het nieuws van de eilanden. Vóór corona ging hij naar allerlei Caribische vieringen om mensen te ontmoeten en dat is ook waar hij het meest naar uitkijkt.

Zoetermeer

Larissa Nivillac, Zoetermeer Vooruit (#4)

“Nooit gedacht dat ik op een kieslijst zou staan! Ik heb helemaal geen politieke achtergrond. Ik stopte met mijn baan in de hotelwereld omdat ik het daar niet meer zo leuk vond; twee maanden daarna begon de coronapandemie. Ik was altijd begaan met mensen in armoede en ik vroeg me vaak af hoe dat is in Zoetermeer. Ik zie hoe sommige wijken verder verpauperen. Mensen van wie je eigenlijk niet veel hoort, maar die het erg moeilijk hebben. Ik wil helpen bij het bestrijden van armoede en ook een steentje bijdragen aan andere maatschappelijke onderwerpen. Helaas zijn er nog veel vooroordelen over Antillianen in Nederland. Ik wil graag iets doen aan die situatie want per slot van rekening zijn wij allemaal Nederlanders. Op een Caribische persoon stemmen is leuk, maar het allerbelangrijkste is dat we elkaar nu motiveren om toch naar de stembus te gaan.”

Larissa Nivillac is geboren op Curaçao, maar heeft ook sterke banden met Aruba omdat haar ouders daar wonen. Zij heeft een tante die ooit politiek actief was voor de Democratische Partij op Curaçao.

Zeist

Brenda Emmen-Hassell, CDA Zeist (#10)

Naastenliefde, dat noemt Brenda Emmen-Hassell ‘haar grootste uitdaging’. Daarom stapt ze ook de politiek in. Mensen helpen, dat doet ze in haar werk bij een ontmoetingscentrum in Zeist, maar ook daarbuiten. “Ik verbind, motiveer en enthousiasmeer in mijn dagelijks werk. Ik help om mensen zichzelf sterker, zelfbewuster en krachtiger te maken. Het maakt mij blij als mensen hun eigen kracht ervaren en dit vervolgens delen met anderen. Ik weet en erken dat er obstakels zijn in het leven; daar trek ik lering uit. Maar ik kijk vooral naar wat er wél kan en naar mogelijke alternatieven.”

Brenda Emmen-Hassell is geboren op Curaçao en heeft familiebanden met Saba en Sint-Kitts. Ze was officier bij het Vrijwilligerskorps Curaçao, had een Engelstalig programma bij Radio Korsou FM en was secretaresse voor oud-premier Maria-Liberia Peters. In Nederland zat ze in het bestuur van S4, die voor de opvang van Caribische eerstejaarsstudenten zorgde.

Roermond

Jonathan Felix, VVD Roermond (#2)

“Ga in ieder geval stemmen! In Oekraïne zien we dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is, dus maak gebruik van je recht om te bepalen hoe jouw gemeenteraad eruit moet zien. En woon je toevallig in Roermond? Dan zou ik jou de komende vier jaar graag willen vertegenwoordigen! Je kunt afwachten en kijken wat de overheid gaat doen, maar je kunt ook zelf in actie komen. Het voelen en nemen van die eigen verantwoordelijkheid is mijn drive om namens de VVD iedere dag weer mijn steentje bij te dragen aan mijn stad en provincie!”

Jonathan Felix is jurist, geboren op Curaçao, getogen in Limburg in een kleine dorpsgemeenschap met een hecht verenigingsleven. In 2014 was hij verkiesbaar voor de VVD in de gemeente Sittard-Geleen, in 2015 voor de Provinciale Staten in Limburg.

Den Helder

Dina Polonius, ChristenUnie Den Helder (#1)

“Als het gaat om een sociaal Den Helder gaat, proberen ik met ChristenUnie iedereen een stem te geven. Jong, oud of welke afkomst dan ook; het maakt niet uit. De laatste jaren is onze focus gaan liggen op jeugdzorg en pleegzorg. Daar gaan we mee door, want veel jongeren zitten in een instelling en kunnen niet doorstromen. In elke wijk moet er hulp komen, van begin tot eind. Het moet niet zo zijn dat je langs verschillende loketten en instanties moet gaan. Geef ons jouw steun, zodat we onze mensen in de gemeenteraad een stem kunnen geven.”

Dina Polonius is al vier jaar raadslid in Den Helder. Zij is op gemeentelijk niveau de eerste zwarte persoon die lijsttrekker is voor een landelijk bekende partij. Samen met Yvette IJpelaar uit Waalwijk zijn ze bij deze verkiezingen de weinige lijsttrekkers met een Caribische achtergrond.

Heerenveen

Althea Browne, D66 Heerenveen (#5)

“Ik ben de politiek ingegaan omdat ik zoiets had van: de maatschappij heeft mij zoveel gegeven, ik wil iets terug kunnen doen. Wij zijn de generatie die kansen kregen, jongeren moeten veel meer doen om te komen waar wij zijn gekomen. In een rijk land zoals Nederland moeten we kunnen afrekenen met armoede. Als gerechtsdeurwaarder heb ik gezien waartoe armoede kan leiden. Er is een vreselijk verdienmodel aan schulden. Schulden die verjaren en alsnog worden geïnd aan de deur bij mensen. Iedereen kan pech tegenkomen in zijn of haar leven. In die gevallen moet de overheid er voor je zijn. Ik wil me in de komende raadsperiode ervoor inzetten dat we afrekenen met armoede.”

Althea Browne komt uit Curaçao en heeft Engels gestudeerd en werd docent Engels. Daarna deed ze een rechtenstudie en daarna een deurwaardersopleiding gedaan.

Waalwijk

Yvette IJpelaar, Lijst IJpelaar in Waalwijk (#1)

Yvette IJpelaar heeft haar eigen politieke partij in Waalwijk. “Het Caribisch element zit zeker in mijn debatten”, vertelde ze in meerdere interviews aan Caribisch Netwerk. “Ik heb één manier van denken en dat is: ik help iedereen! Waar je nou ook vandaan komt. Ga naar de stembus en maak gebruik van je stem. Want als je niet stemt, heb je dadelijk ook niets te vertellen.” Iets viel haar al eerder op, als het gaat om Caribische Nederlanders in Waalwijk. “Ik probeer ze op te zoeken zodat ze gaan stemmen. We hebben hier een grote gemeenschap Jehova’s getuigen. Dan kan ik hoog of laag springen, maar die mensen mogen gewoon niet stemmen.”

Bij de vorige verkiezingen wist ze ook in haar eentje een zetel te behalen en werd toen voor de vierde keer geïnstalleerd.

Hendrik-Ido-Ambacht

Jaenela Dossett, GemeenteBelangen (#9)

“Ik ben ruim zes jaar terug begonnen als schaduw-fractielid, is het iets voor mij? Ja, dit is wat ik wil! Opkomen voor mensen die niet gehoord worden in de politiek. Jeugdzorg heeft mijn hart. Ik merk dat er veel op papier wordt gezet, maar dat er weinig uitkomt in de praktijk. Veel geld naar de jeugdzorg, zonder veel resultaten. Ik ben zelf docent, maatschappelijk werker en pleegouder. Dus ik zie waar de kansen liggen en waar de plank misslaat. Het allerbelangrijkste: hoe communiceren we dit naar onze burgers? Als burgerraadslid doe je mee aan de commissies over de plannen binnen de gemeente. Vervolgens wordt er in de raadsvergadering erover gestemd door de collega’s. Begin dit jaar ben ik eindelijk raadslid geworden, omdat iemand is afgetreden omdat diegene niet meer in de gemeente woont. Ik wil door!”

Jaenela Dossett is geboren op Curaçao en woont al 22 jaar in Nederland. Ze is maatschappelijk werker en docent bij het ROC Da Vinci College. Ze doceert Burgerschap en is studieloopbaanbegeleider.

Aa en Hunze

Lutty van den Berg, Groenlinks Aa en Hunze (#5)

Stemmen op haar omdat ze uit Curaçao komt? Een gek idee, vindt ze. “Als je mij jouw steun wil geven in onze gemeente, doe het voor onze ideologie. Niet omdat ik Yu di Kòrsou ben! Ik ben voor rechtvaardigheid en gelijke kansen. Beter onderwijs voor iedereen, ongeacht hun leeftijd en achtergrond. Ik sta voor een respectvolle samenleving met meer respect, normen en waarden. Stem niet vanwege herkomst, huidskleur, familie of vrienden, maar stem voor waar jij voor staat. Lees de verkiezingsprogramma’s en kijk of het bij jouw principes past.”

Lutty van den Berg is geboren en getogen op Curaçao. Ze woont ruim 37 jaar in Nederland, waarvan 15 jaar in de gemeente Aa en Hunze in de provincie Drenthe. De onderwaterwereld fascineert haar en als duikinstructeur gaf ze aan heel veel mensen duiklessen. Tegenwoordig geniet zij en haar man van hun moestuin, waar ze groente verbouwen en ervan proberen te leven.